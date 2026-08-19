Elf Jahre lang war Hawaii ihr Zuhause, jetzt zieht es Konny und Manu Reimann weiter in die Karibik. Auf Barbados wollen die beiden Auswanderer ihr nächstes Grossprojekt starten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Reimanns ziehen nach 20 Jahren in den USA nach Barbados

Mehrere Tonnen Werkzeug müssen für neues Projekt «Konny Island IV» verschifft werden

TV-Show startet ab 23. August mit fünf Folgen auf Kabel Eins

Silja Anders Redaktorin People

Konny (70) und Manu Reimann (57) wagen erneut den grossen Schritt: Nach elf Jahren auf Hawaii und über 20 Jahren in den USA zieht das bekannte Auswandererpaar weiter nach Barbados. Wie der Sender Kabel Eins am Dienstag mitteilte, soll auf der karibischen Insel ihr neuestes Projekt entstehen – «Konny Island IV».

Bereits drei solcher «Konny Islands» haben die Reimanns auf ihrem Weg verwirklicht: Das erste entstand in Schenefeld bei Hamburg (D), das zweite in Gainesville (Texas, USA) und das dritte an der North Shore der hawaiianischen Insel Oʻahu, wo die beiden zuletzt lebten. Nun soll also die Karibik zur neuen Heimat werden. Doch bevor es losgeht, steht eine logistische Herausforderung an.

Mehrere Tonnen Werkzeug müssen verschifft werden

Bevor auf Barbados im westlichen, tropischen Teil des Atlantischen Ozeans gebaut werden kann, steht laut dem Sender ein Kraftakt an. Allein aus Konny Reimanns Werkstatt müssen demnach mehrere Tonnen Werkzeug verschifft werden. Dazu kommt, was seine Frau Manu über die Jahre zusammengetragen hat. Der Sender spricht von einem «typischen reimannschen XXL-Projekt».

Doch schon vor dem ersten Karton hakt es: Die Suche nach einem geeigneten Container für die Überfahrt gestaltet sich offenbar schwierig. Ob der komplette Hausstand am Ende hineinpasst, lässt der Sender offen.

Von Oʻahu in die Karibik

Hawaii war für die Reimanns lange der Lebensmittelpunkt. Ihr Weg lässt sich seit Jahren im Fernsehen mitverfolgen. Mit dem Wechsel nach Barbados verlassen die Reimanns nicht nur eine Insel, sondern auch die USA – das Land, in dem sie ihr komplettes Auswandererleben verbracht haben.

Zu sehen ist das neue Projekt in der fünften Staffel von «Willkommen bei den Reimanns»: Die fünf Folgen sind ab 23. August wöchentlich um 20.15 Uhr im Free-TV und im Kabel-Eins-Livestream auf Joyn zu sehen. Auf Joyn+ stehen die Folgen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereit.

Ende Juli feierte das Kult-Auswandererpaar seinen 23. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte Manu Reimann ein Hochzeitsfoto von sich und ihrem Mann und machte ihm damit eine rührende Liebeserklärung. «Unser Weg war nie langweilig – und genau das liebe ich daran.» Das Paar sei immer seinen Träumen gefolgt und habe die verwirklicht. «Danke, dass wir all das Seite an Seite erleben dürfen. Auf viele weitere gemeinsame Abenteuer, unvergessliche Momente und darauf, jeden neuen Tag miteinander geniessen zu dürfen», schreibt Manu Reimann.