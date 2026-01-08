SRF-Auswanderer Michel Burkhalter erlebte zum Start in Costa Rica eine böse Überraschung: Sein Büsi Nala durfte wegen fehlender Papiere nicht einreisen. Der 45-Jährige musste zurück in die Schweiz fliegen, um die Formalitäten zu klären.

Nach Rückkehr in Zürich erhielt er die Papiere und flog erneut

Ein ungewöhnliches Hindernis hat den Auswanderungsplänen von Michel Burkhalter beinahe ein Ende gesetzt: Sein Büsi Nala durfte nicht nach Costa Rica einreisen – ein fehlendes Dokument machte dem 45-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.

Burkhalter und seine Frau Nadine wollten sich mit ihren beiden Söhnen Ben und Nathan den Traum eines neuen Lebens an der Karibikküste in Costa Rica erfüllen. In der SRF-Sendung «Auf und davon», die sie auf ihrer Reise begleitet, wird deutlich, wie gross die Vorfreude auf den Neuanfang in Puerto Viejo war. Doch statt eines reibungslosen Starts erlebte die Familie eine böse Überraschung: Als Michel am 4. Januar in Costa Rica landete, wurde er nach kurzer Zeit wieder zurück nach Zürich geschickt. Der Grund? Büsi Nala, die ihn auf die Reise begleiten sollte. Das Tier hatte nicht die erforderlichen Einreisedokumente.

«Kein Witz, ich fliege zurück», erklärte Michel seiner Frau Nadine am Telefon. Sie war bereits mit den Kindern eine Woche zuvor angereist und wartete in einem Miethaus auf ihn. Die Enttäuschung war gross, vor allem bei den beiden Söhnen, die sehnsüchtig auf ihren Vater gewartet hatten. Während Burkhalter zurück nach Zürich flog, übernahm seine Frau die Organisation: Sie vereinbarte aus der Ferne einen Termin im Tierspital Zürich, damit die Formalitäten für Nala schnellstmöglich geklärt werden konnten.

Nach der Rückkehr in die Schweiz machte sich Burkhalter sofort an die Arbeit. Die nötigen Papiere wurden beschafft, und beim zweiten Versuch, nach Costa Rica zu fliegen, klappte alles. Am 6. Januar 2026 war es dann so weit. Burkhalter und Nala traten erneut die lange Reise ins mittelamerikanische Paradies an: «Ich bin in Costa Rica!», berichtet der SRF-Auswanderer sichtlich erleichtert am Telefon.

Neuanfang mit Hotel?

Bevor die Familie endlich ihr neues Leben starten konnte, musste Burkhalter noch eine fünfstündige Autofahrt hinter sich bringen, um zu seiner Familie nach Puerto Viejo zu gelangen. Dort wartet auf die Auswanderer-Familie die nächste Herausforderung: die Suche nach einem passenden Zuhause. Die Grundstückssuche in der Region gestaltet sich als schwierig, auch beruflich sind noch viele Fragen offen. Ein Hotel in guter Lage steht zum Verkauf – eine vielversprechende Chance, aber auch ein Wagnis für die Zukunft der Familie.