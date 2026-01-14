DE
«Wie ein Michelin-Männchen»
Mallorca-Auswanderer bodyshamed eigene Ehefrau

Caro Robens (46) will ihren Körper in Topform bringen – wie mit 40, als sie noch bei Meisterschaften antrat. Die Mallorca-Auswanderin trainiert hart, während Ehemann Andreas mit spitzen Sprüchen über ihr Gewicht provoziert.
Publiziert: 11:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Saskia SchärRedaktorin People

Die Mallorca-Auswanderer Caro (46) und Andreas Robens (58) sind seit 2013 auf der Insel, betreiben gemeinsam ein Fitnessstudio. Dieses wird nun vermehrt auch wieder von der Inhaberin selbst genutzt, da sie ein Ziel hat: «Ich möchte meinen Körper noch mal so richtig in Form bringen wie unter 40, als ich auf die Meisterschaft gegangen bin, und ich möchte mir noch einmal zeigen, dass ich das auch mit fast 50 noch mal schaffe», sagt sie in der VOX-Sendung «Goodbye Deutschland». 

Nötig sei das Training gemäss ihrem Ehemann wegen der Corona-Zeit, die ihr nicht gutgetan habe. «Das sah aus, als wenn du 'ne Tüte Popcorn in die Mikrowelle packst – auf einmal ging's poff! Und da war von Caro nichts mehr über, die sah aus wie'n Michelin-Männchen», erklärt Andreas Robens, während seine Frau neben ihm sitzt. «Gar nicht! Du hast mich gemästet hinterher», entgegnet diese. 

Mit den fiesen Sprüchen über ihren Körper ist es damit aber noch lange nicht getan. So erklärt Robens, dass seine Frau «schon immer ein Pummelchen» gewesen sei, er sie erst «gebaut» habe. Auch hier widerspricht sie und meint, sie sei gar nie dick gewesen. «Natürlich warst du dick! Ich hab' dich dick kennengelernt!», entgegnet ihr Mann.

Das Ehepaar braucht 40 Eier pro Woche

Bei ihrem Mann mag sie zwar nicht auf Gehör stossen, doch immerhin bei der Produktionsfirma. So blendet diese Bilder aus der Kennenlernzeit der beiden ein und diese zeigen eine alles andere als dicke Caro Robens. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit – sieben Monate nach ihrem Kennenlernen – habe sie Kleidergrösse 34 getragen und lediglich 50 Kilogramm gewogen. 

Die nächsten Monate stehen für die Auswanderin nun viel Training, Disziplin und vor allem Eiweiss auf dem Programm. Glücklicherweise hält ihr Nachbar über zwei Dutzend Hühner, denn, so verrät Andreas Robens, innerhalb einer Woche würden sie jeweils 40 Eier verbrauchen. Na dann, guten Appetit. 

