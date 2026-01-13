Die ehemaligen «Bauer, ledig, sucht...»-Teilnehmer Brigitte und Stefan wagen einen Neuanfang im surinamischen Regenwald. Auf Brigittes Farm wird Kakao für Schweizer Schokolade angepflanzt. «Adieu Heimat» begleitet die beiden bei ihrem Projekt.

Über 200 essbare Pflanzen auf Brigittes Farm, darunter auch Kakaobohnen

Fynn Müller People-Redaktor

Brigitte (63) aus Obwalden ist vor 15 Jahren mit ihrem damaligen Partner nach Südamerika ausgewandert, um dort eine Erdnussplantage zu eröffnen. 2018 verstarb ihr Lebensgefährte überraschend. Brigitte stellte auf Selbstversorgung um. Auf ihrer Farm im surinamischen Regenwald baut die gelernte Grafikerin über 50 Kakaopflanzen an.

Seit diesem Jahr ist die Obwaldnerin nicht mehr allein. Stefan (67) aus Zürich steht ihr zur Seite. Die beiden haben sich vor zwei Jahren bei «Bauer, ledig, sucht...» kennengelernt.

Sie sind kein Paar

Der Liebesfunke sprang in der Schweizer Kuppelshow nicht über, doch als Arbeits- und Lebensgemeinschaft harmonieren sie bestens. So treffen sie in der aktuellen Staffel von «Adieu Heimat» auf 3+ wieder aufeinander. Auch Stefan hat sein Leben in der Schweiz mittlerweile aufgegeben. Vor einigen Wochen löste er seine Wohnung am Zürichsee auf und ist nach Suriname ausgewandert. Nach Berufstaucher, Ernährungsberater und Hausmeister ist er jetzt also Kakaoproduzent.

«Die Schweizer Schoggi ist berühmt», sagt Brigitte. «Aber wir haben nicht so viele Bäume. Hier möchte ich etwas zurückgeben.» Der Plan: Kakao in Suriname anbauen – und später vielleicht sogar vor Ort Schweizer Schokolade produzieren. Ein ambitioniertes Projekt, das Geduld verlangt. Denn bis die Plantage steht, braucht es vor allem eines: Infrastruktur.

«Muss nicht mehr viel leisten»

Der Bagger ist im Dauereinsatz, doch nichts geht so schnell wie erhofft. Auch Wasser ist ein Thema. Träger, Bretter, Leitungen – alles muss organisiert werden. «Es ist ein Projekt, das schon lange reift», sagt Brigitte. «Wenn es dann einmal fertig ist, ist es natürlich schön. Aber das kann noch dauern.»

Hinter dem Schoggi-Projekt steckt eine Menge Arbeit. Trotzdem stellt der pensionierte Stefan klar: «Ich muss nicht mehr möglichst viel leisten. Ich kann das Leben ruhiger nehmen.» Und Brigitte? Sie sei einfach froh, nicht mehr allein zu sein. Auch wenn aus ihnen kein Liebespaar wurde, soll ihr süsser Traum bald in Erfüllung gehen.