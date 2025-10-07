Yuri Natale, ehemaliger Bachelorette-Kandidat, hat sich in Thailand niedergelassen. Der 30-Jährige verfolgt eine Karriere im Thaiboxen und kämpft mit finanziellen Herausforderungen. Gemeinsam mit Mitbewohnern plant er, durch Social Media sein Einkommen zu verbessern.

1/6 Yuri Natale versucht sein Glück in Thailand. Foto: CH Media / «Adieu Heimat»

Darum gehts Yuri Natale bleibt in Thailand und verfolgt eine Karriere im Thaiboxen

Er teilt eine Villa mit drei Niederländern

Natale trainiert täglich sechs Stunden und muss fünf Kilogramm abnehmen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Yuri Natale (30) eroberte 2022 in Thailand das Herz von Bachelorette Yuliya Benza (31). Zwei Jahre später kehrte er nach Asien zurück, genauer gesagt nach Koh Samui. «Es war eigentlich der Plan, dass ich nur Ferien mache und dann wieder zurück in die Schweiz gehe. Aber irgendwie hat es mir hier dann zu gut gefallen, und ich bin einfach hier geblieben», erklärt der Bündner passenderweise im Auswandererformat «Adieu Heimat» von 3+.

«Bei der Bachelorette war es meine erste Zeit in Thailand gewesen. Meine Liebe hier in Thailand ist geblieben – die zur Bachelorette leider nicht», sagt Natale lachend. Während er nun sein Glück im Fernen Osten sucht, hat Yulia Benza das ihrige an der Seite von Social-Media-Star Zeki Bulgurcu (35) gefunden, das Paar begrüsste im Mai das erste gemeinsame Kind.

Doch zurück zu Yuri Natale und der Frage, was er eigentlich auf der Touristeninsel macht: «Ich kämpfe mich an die Spitze von Thailand», so sein erklärtes Ziel. Erreichen will er dies mittels einer Karriere im Thaiboxen. Dafür trainiert er täglich sechs Stunden, hat sich gar einen Weltmeister als persönlichen Trainer an die Seite geholt. Dieser erklärt ihm dann auch unverblümt, dass er für einen Kampf noch nicht bereit sei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Es ist schwierig, mit diesem Lifestyle über die Runden zu kommen»

Doch nicht nur, was seinen Traum als Thaibox-Champion betrifft, stösst er auf Hindernisse, sondern, auch wenn es um seine Finanzen geht. Gemeinsam mit drei Niederländern bewohnt er eine Villa mit Infinity-Pool, gibt nebenbei etwas Thaiboxen-Unterricht, hält aber fest: «Es ist schwierig, mit diesem Lifestyle über die Runden zu kommen, weil man nicht gerade das grosse Geld hier verdient.»

Um nicht ausziehen zu müssen, haben die vier Jungs, die gemäss Natale «ähnliche Träume, die ähnlichen Visionen fürs Leben» teilen, eine Idee: Sie wollen mit Social Media das grosse Geld machen. Zum einen haben sie dafür einen Youtube-Kanal ins Leben gerufen, zum anderen gehen sie auf der Insel auf Kundenakquise, um den Social-Media-Auftritt der zahlreichen Gyms aufzubessern.

Auf grosse Begeisterung stösst ihr Vorhaben vorerst nicht. Aber immerhin erhält Natale eine positive Nachricht: Er darf bei einem grossen Kampf teilnehmen. Das Problem? Bis dahin müssen noch fünf Kilogramm runter. Ob er dies rechtzeitig schafft und seinem Ziel dadurch einen Schritt näher kommt, zeigt sich in der nächsten Folge.

«Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.