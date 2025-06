Zeki und Yuliya Benza sind Eltern geworden

1/5 Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Foto: instagram zeki

Darum gehts Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza begrüssen ihr erstes gemeinsames Kind Malik

Das Paar machte ihre Beziehung im August letzten Jahres öffentlich bekannt

«Unser Malik ist am 30. Mai auf die Welt gekommen und wohl auf. Wir sind überglücklich und freuen uns auf den neuen Abschnitt mit ‹eusem chline Gwaggli›.» Mit diesen Worten heissen Zeki Bulgurcu (35) und Yuliya Benza (31) am Sonntagvormittag auf Instagram ihr erstes gemeinsame Kind willkommen. Der kleine Bub erblickte am 30. Mai das Licht der Welt und trägt den vollen Namen Malik Levi.

In der Bildergalerie zur Geburt demonstriert Yuliya Benza auch, dass sie das mit der Nerf Gun durchaus ernst gemeint hatte. Diese hatte sie in ihre Spitaltasche gepackt, um ihren Liebsten damit zu wecken, sollte er einschlafen. Gesagt, getan, wie ein kurzes Video zeigt. Was ebenfalls zu sehen ist, ist ein frischgebackener Papa, der mit dem Baby im Arm durch die Gegend läuft und seinem Gesichtsausdruck nach sein Glück kaum fassen kann.

«Hallo Muetter»

Ihre Liebe machten die beiden im August des vergangenen Jahres öffentlich. Im darauf folgenden Februar informierten sie dann auf Instagram über die Schwangerschaft. Dabei trugen sie ein Käppi mit der Aufschrift «Hallo Vater», respektive «Hallo Muetter» und streckten die Ultraschallfotos sowie ein Pärchen Babyschuhe in die Kamera.

Zeki erlangte durch seinen Instagram-Kanal «Swissmeme» Berühmtheit, betreibt mittlerweile mehrere Dönerläden. Yulia Benza ihrerseits war die Bachelorette von 2022. Mit dem damaligen Gewinner war sie gar kurzzeitig verlobt, das Paar trennte sich jedoch noch im selben Jahr.