Benza packt ungewöhnliche Gegenstände ins Spitalköfferchen

Es kann sich bei Ex-Bachelorette Yuliya Benza (31) fast nur noch um Minuten handeln, bis ihre Wehen einsetzen und sie schon bald ihren Nachwuchs mit Influencer Zeki Bulgurcu (35) in den Armen halten darf.

Die Visagistin wird langsam ungeduldig, denn sie ist bereits in der 43. Schwangerschaftswoche. In einer Instagram-Story gab sie nun Einblick in ihr kleines Spitalköfferchen, das sie für sich vorbereitet hat und dort die essenziellen Dinge eingepackt hat, die sie ihrer Meinung nach so vor, während und nach der Geburt benötigen könnte.

Ratgeber, Gesichtspflege und ...

Neben Babyratgeber, Babykleidern und Feuchttüchern finden sich in Benzas Geburtsköfferchen jedoch auch Dinge, die man vielleicht nicht erwarten würde. An Abschminktücher und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken würde man zunächst vielleicht nicht unbedingt denken, verwundern bei einer Make-up-Artist aber nicht weiter. «Nein, es ist noch nicht so weit. Vielleicht heute, vielleicht in einer Woche – aber mein Koffer ist ready», schreibt die Ex-Bachelorette zu ihrer Story.

Auffällig ist allerdings vor allem eine Sache: eine sogenannte Nerf Gun, mit der man weiche Schaumstoffpatronen abschiessen kann. Die Erklärung gibt Yuliya Benza direkt selbst, wieso sie einen so ungewöhnlichen Gegenstand mit ins Spital nimmt: «Das ist, wenn Zeki einschläft. Oder ich etwas von ihm brauche.» Sprich, sollte ihr Liebster während der Wehen oder nach der Geburt ein Nickerchen machen, plant Benza, ihn kurzerhand abzuschiessen.

Auch der werdende Vater ist parat

Aber nicht nur die werdende Mutter hat an alles gedacht. Auch Bald-Papi Zeki Bulgurcu ist offensichtlich bestens auf den Spitalaufenthalt ausgerüstet, der durchaus etwas länger dauern kann. «Mini-Zeki kann kommen», schreibt der Influencer zu einem Foto, das seinen eigenen Koffer zeigt. Darin zu sehen: Snacks, oder wie er es nennt «Nervennahrung», Energy-Drinks, oder auch «Wachmachersäftli», Traubenzucker, einen Gameboy, Ohrenstöpsel, eine Schlafmaske, ebenfalls eine Gesichtsmaske, ein Necessaire mit «Necessaire Krams» und ein Buch mit dem Titel «Michi macht Problem!».

