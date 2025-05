«G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard ist schwanger.

G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard erwartet ihr erstes Kind. Die 32-Jährige verkündet die frohe Botschaft in ihrem Podcast mit Kollege Michel Birri. 2025 ist für Bosshard ein Jahr voller Veränderungen, sowohl beruflich als auch privat.

Darum gehts Jennifer Bosshard erwartet erstes Kind. Schwangerschaft sei eine «Riesensache»

Moderatorin hielt Schwangerschaft geheim, musste Outfits mehrfach wechseln

Die beliebte Moderatorin Jennifer Bosshard erwartet ihr erstes Kind. Die frohe Kunde gab die 32-jährige «G&G»-Moderatorin in ihrem Podcast «‹B&B› – abgsetzt» bekannt. Bosshard, die mit Ehemann, dem GC-Profifussballer Pascal Schürpf (35), ihr erstes Kind erwartet, beschreibt die Schwangerschaft als eine «Riesensache». Die werdende Mutter hatte die Neuigkeit bisher nur mit einem engen Kreis geteilt, konnte das Geheimnis aber nicht länger für sich behalten, da ihr Bauch «immer offensichtlicher» wurde.

Das Jahr 2025 brachte für Bosshard bedeutende Veränderungen. Neben der Schwangerschaft steht auch das Ende des SRF-Gesellschaftsmagazins «G&G – Gesichter und Geschichten» bevor, das sie moderiert. Das Format wird nach 20 Jahren aus Kostengründen eingestellt. Nun freut sie sich aber über das wachsende Baby in ihrem Bauch, das kaum mehr zu verstecken sei. «Es wird immer offensichtlicher», erklärt Bosshard lachend über ihre wachsende Babykugel. Ihr Podcast-Kollege Michel Birri (38) scherzt dazu: «Es sind keine Blähungen».

«Die Heimlichtuerei war anstrengend!»

Jennifer Bosshard verrät, dass die Geheimhaltung ihrer Schwangerschaft während der Arbeit herausfordernd war. Sie musste mehrfach Outfits wechseln, um nicht zu schwanger auszusehen. «Die ganze Heimlichtuerei war sehr anstrengend», gesteht die Moderatorin. Birri erfuhr am 1. Februar 2025 von Bosshards Schwangerschaft. Bei den «G&G»-Awards fiel ihm auf, dass seine Kollegin keinen Prosecco trank. Nach mehreren verdächtigen Vorfällen sprach er sie direkt an, woraufhin sie ihm das Geheimnis anvertraute.

Die Nachricht von Bosshards Schwangerschaft fällt auf den Muttertag 2025, was dem Anlass eine besondere Bedeutung verleiht. Die Moderatorin freut sich darauf, bald selbst Mutter zu werden, während sie gleichzeitig den beruflichen Veränderungen entgegenblickt. Bosshard hat die Schwangerschaft auch als Selbstschutz zunächst geheim gehalten. Sie erklärt: «Zu Beginn einer Schwangerschaft ist das Risiko für eine Fehlgeburt hoch, deshalb wollte ich mit der Verkündung warten». Nun, da sie kein Geheimnis mehr machen muss, kann sie das neue Kapitel in ihrem Leben in vollen Zügen geniessen.