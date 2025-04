«G&G»-Moderatorin Tanya König zeigt ihren Babybauch

1/6 Im August 2018 heirateten Tanya König und Arianit Buzhala. Foto: Julian Tse

Tanya König (37) und ihr Ehemann Arianit Buzhala (45) haben sich Zeit mit dem Nachwuchs gelassen. Wenn auch nicht ganz freiwillig. «Vor vier Jahren wusste ich, dass ich bereit bin. Es hat nur etwas gedauert», sagte sie der «Schweizer Illustrierte». Nun, mit 37 Jahren, sei sie aber bereit für ihr Baby und könne sich voll und ganz darauf einlassen, sagt sie weiter. «Wir haben es wirklich herbeigesehnt, und dass ich jetzt schwanger bin, fühlt sich surreal an.»

Dass ein Kind schon bald zu ihrer Lebensrealität werden wird, spürt Tanya König jeden Tag – und man sieht es nun auch an ihrem Körper. Voller Stolz zeigt sie auf Instagram ihren Babybauch und schreibt dazu: «Das Leben wächst.» Die Fotos fürs Familienalbum hat eine Kollegin der Moderatorin geschossen. Gerade ist sie in den achten Schwangerschaftsmonat gekommen – es dauert also nicht mehr lange, bis sie den Familienzuwachs bei sich zu Hause in Wald (ZH) begrüssen darf.

«Sollte mich langsam um die Ausstattung für das Baby kümmern»

«Bisher habe ich eine Schwangerschaft ganz ohne Beschwerden», sagt Tanya König zu Blick. Sie hätte nicht gedacht, dass es so gut geht, sie tue aber auch viel dafür. «Ich bin entspannt, ernähre mich gut, bewege mich viel, mache jeden Tag ein bisschen Yoga und gehe regelmässig schwimmen und spazieren – das tut mir alles sehr gut.»

Wie entspannt die Moderatorin dem Nachwuchs entgegenfiebert, zeigt sich auch daran, dass sie noch keine Babysachen gekauft hat. «Ich wollte mich voll und ganz auf die Schwangerschaft konzentrieren – jetzt, wo der Geburtstermin näher kommt, merke ich: Ich sollte mich langsam um die Ausstattung für das Baby kümmern.» Immerhin hat sie von Freundinnen ein Beistellbett und ein Laufgitter bekommen – die Basics sind also vorhanden.

Geburtsvorbereitung mit Atmung und Meditation

Der Endspurt ihrer Schwangerschaft macht sich langsam bemerkbar. «Ich komme langsam in einen anderen Groove und trete in die Nest-Phase ein», sagt sie. Ausserdem nehme sie jetzt weniger Moderationsjobs an und gehe zum ersten Mal mit ihrem Mann in einen Babyshop, um nach Produkten Ausschau zu halten.

Viel wichtiger findet Tanya König aber die mentale Vorbereitung auf die Geburt. «Ich wünsche mir eine möglichst natürliche Geburt und möglichst wenig medizinische Intervention», verrät sie Blick. In einem Geburtsvorbereitungskurs habe sie nun bereits mit Atemtechniken und Meditation vertraut gemacht, um sich für dieses «krasse Ereignis für eine Frau», wie sie sagt, vorzubereiten.