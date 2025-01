«G&G»-Moderatorin Tanya König wird Mutter

1/5 Moderatorin Tanya König und ihr Ehemann Arianit Buzhala erwarten ihr erstes Kind. Foto: Julian Tse

Auf einen Blick Tanya König ist schwanger und moderiert die «Gesichter&Geschichten»-Awards

König fühlt sich wohl auf der Bühne und geht gelassen an die Schwangerschaft heran

Am 1. Februar moderieren Tanya König (37) und ihr Kollege Joel Grolimund (33) gemeinsam die «Gesichter&Geschichten»-Awards. Doch das ist nicht das grösste Highlight, auf das sich die 37-jährige im Moment freut.

Tanya König ist mit ihrem ersten Kind schwanger. Eigentlich sei sie bereits vor vier Jahren bereit für ein Kind gewesen, verrät sie gegenüber «Schweizer Illustrierte», doch der Nachwuchs hat sich Zeit gelassen. Das finde sie aber nicht schlimm, denn so könne sie sich jetzt voll auf das Baby einlassen.

Noch nichts für das Baby gekauft

«Wir haben es wirklich herbeigesehnt, und dass ich jetzt schwanger bin, fühlt sich surreal an», gesteht Tanya König. Aber sie sei schon gespannt darauf, wie sie als Mutter sein werde. Auch wenn Tanya König und ihr Ehemann Arianit Buzhala (45) mental schon parat sind für ihr Baby – weitere Vorbereitungen haben sie noch nicht getätigt. Wie sie «Schweizer Illustrierte» in der aktuellen Ausgabe verrät, hätte das Paar noch nichts für den Familiennachwuchs gekauft. «Ich bin ja auch erst im zweiten Trimester», so König.

König scheint die ganze Sache also ganz gelassen anzugehen. Und mit der gleichen Gelassenheit geht sie auch an die diesjährigen «G&G»-Awards heran, die sie nun schon zum zweiten Mal moderiert. «Auf der Bühne fühle ich mich wohl, das ist meine Komfortzone», sagt die werdende Mutter. Etwas von dieser Entspanntheit kann sie hoffentlich auch ihrem Kollegen Joel Grolimund abgeben, der derzeit noch etwas nervös vor dem Auftritt sei, wie er erklärt. Doch auch bei ihm gibt es privat aufregende Neuigkeiten: Der Solothurner heiratet noch in diesem Jahr. Anfang Mai wird er seiner Verlobten Claudia das Ja-Wort auf Ibiza geben.