Robert De Niro zusammen mit Töchterchen Gia. Foto: Instagram

Auf einen Blick Robert De Niro ist mit 80 Jahren erneut Vater geworden

De Niro schaut mit Tochter Gia YouTube-Videos und gibt ihr Fläschchen

Der Schauspieler hat insgesamt sieben Kinder mit einer Altersspanne von 50 Jahren

Mit 80 Jahren wurde er noch einmal Vater. Jetzt hat Oscar-Preisträger Robert De Niro (81) in einem Interview mit der «Sunday Times» über seinen Alltag mit Baby gesprochen und über die Vormittage, die er mit seiner 20 Monate alten Tochter Gia vor Youtube verbringt.

«Ich bin ein Frühaufsteher», erzählt De Niro, der das Baby mit Tiffany Chen (45) aufzieht, einer Kampfsportlerin und Schauspielerin, die er 2015 am Set der Komödie «Man lernt nie aus» kennengelernt hat, in der sie seine Tai-Chi-Lehrerin mimt. «Ich verbringe meine Morgen damit, ‹Ms. Rachel› mit ihr anzusehen, und ich gebe ihr das Fläschchen», fügte er in Anspielung auf den beliebten US-YouTube-Kinderstar hinzu. Rachel Accurso (42) versorgt ihre 13 Millionen Follower mit Lernvideos für Kleinkinder.

Während andere in seinem Alter längst Grossvater spielen, muss der Schauspieler noch mal als Papa ran an die Babyflasche. Auf die Frage der Publikation, ob er auch die schmutzigen Windeln seiner Tochter wechselt, wiegelt De Niro ab: «Nein, nein, aber ich habe es früher getan.»

Der Filmheld («Immer Ärger mit Grandpa») hat immerhin bereits sieben Kinder: Tochter Drena (53) und Sohn Raphael (48), die er mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin Diahnne Abbott (80), teilt. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (29), die er mit Schauspielerin Toukie Smith (72) gross gezogen hat. Sowie Sohn Elliot (26) und Tochter Helen Grace (12) von seiner Ex-Ehefrau, Schauspielerin Grace Hightower (69).

«Ich versuche mein Bestes, das ist alles»

Auf die Frage der «Times»-Reporter, wie seine Kinder ihren berühmten Vater beschreiben würden, sagte er: «Oh Gott, sie würden alle eine andere Antwort geben.» Familie sei sehr komplex. «Ich versuche mein Bestes, das ist alles. Ich hoffe, sie werden glücklich sein», so De Niro.

Bereits im Februar letzten Jahres schwärmte er im US-Magazin «People» über seinen achten Nachkömmling, sie sei ein «bezauberndes Baby»: «Wenn ich sie ansehe, verschwindet alles andere. Es ist eine grosse Freude und Erleichterung, einfach im Moment bei ihr sein zu können.»

Fans sind kritisch

Auf Instagram sammeln sich seit dem Interview bei der «Sunday Times» kritische Kommentare unter einem Beitrag von De Niro, der ihn mit seinem Töchterchen Gia zeigt.

«Einfach unverantwortlich in diesem Alter. Tut mir leid für das arme Kind», findet eine Userin. Ein anderer sagt: «Das Kind wird in ein paar Jahren vaterlos sein.»