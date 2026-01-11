Wenn der Traum zum Überlebenskampf wird

Ab Montag zeigt die 12. Staffel von «Adieu Heimat» auf 3+, wie Schweizer ihre Träume verfolgen. Von Mallorcas Tierstationen bis Hollywoods Musikszene – Geschichten voller Mut, Hoffnung und Abenteuer.

Darum gehts Farah de Tomi kämpft auf Mallorca für ihre Tierauffangstation Finca Noah

Ein Gerichtsurteil fordert die Schliessung wegen fehlender Bewilligungen

Jaray Fofana

Raus aus der Schweiz, rein ins Abenteuer – bei «Adieu Heimat» erleben wir Menschen, die ihre sichere Umgebung hinter sich lassen, um ihren Traum zu verwirklichen. Wenn die Koffer gepackt werden, schaut die Schweiz gebannt zu. Es ist die Lust am Wagnis, die uns Woche für Woche vor den Bildschirm fesselt.

Denn die Sendung zeigt, wovon viele nur träumen: den Mut, alles aufzugeben, um neu zu beginnen. Tränen fliessen, Zweifel, doch die Hoffnung bleibt.

Kampf für das Unmögliche

In zwölf Staffeln «Adieu Heimat» gab es kaum eine Geschichte, die so kompromisslos, so kraftvoll und so unerschütterlich ist wie jene von Tierschützerin Farah de Tomi (55) aus Zürich, die bereits in mehreren Staffeln von «Adieu Heimat» zu sehen war. Seit über 30 Jahren kämpft die ehemalige PR-Managerin für Tiere. Was einst als Ferien auf Mallorca begonnen hat, wird zu einer Lebensmission. Mit ihrer Finca Noah baut Farah eine der grössten Tierauffangstationen der Insel auf und schenkt Hunderten Tieren Schutz und Sicherheit. Doch dann folgt der Albtraum: Ein spanisches Gericht entscheidet, dass die Finca geschlossen werden muss. Anzeigen, Drohungen, Angst – zeitweise steht sogar im Raum, dass alle Tiere in eine ehemalige Tötungsstation gebracht werden könnten. Der Grund: fehlende Bewilligungen für die Tierhäuschen.

Wie macht man weiter, wenn plötzlich alles auf dem Spiel steht? Kann Farah de Tomi trotz dieses Schocks die Stärke bewahren, die alle in ihr sehen? Für viele ist sie die Frau, die alles schafft – doch auch sie stösst an ihre Grenzen. In der neuen Staffel zeigt sich, ob Farah das Unmögliche möglich machen kann: ein neues Zuhause zu finden, gross genug für rund 300 Tiere.

Auf nach Hollywood

Auch bei Elia Berthoud (32) aus Hinwil ZH geht es um die Existenz. Obwohl er als Model für Marken wie Calvin Klein arbeitet und bereits auf einem riesigen Werbebildschirm am Times Square in New York zu sehen ist, lebt er von Lohn zu Lohn. Der leidenschaftliche Musiker will diesen Zustand nicht länger akzeptieren. Er wagt den Schritt nach Los Angeles (USA), mit dem grossen Traum, von einem Musiklabel unter Vertrag genommen zu werden. Mit 116'000 Followern auf Instagram stehen die Chancen nicht schlecht. Doch ob das ausreicht, um den Absprung wirklich zu schaffen, wird sich zeigen.

Über alle Kontinente verteilt suchen die Auswanderer ihr Glück. Vom Versuch, in Berlin Menschen zum Lachen zu bringen, über das kleinste Land Südamerikas, Surinam – wo im Dschungel gegen die Elemente gekämpft wird – bis zu stundenlangen Autofahrten in Arizona, nur um einkaufen zu können.

Am Montag, 12. Januar, um 20.15 Uhr, startet die 12. Staffel von «Adieu Heimat» auf 3+.