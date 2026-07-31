Konny und Manuela Reimann sind seit 23 Jahren verheiratet und blicken mit einer Bilderserie darauf zurück. Für das Paar, das mittlerweile auf Hawaii lebt, steht mit «Konny Island IV» das nächste Abenteuer bevor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Konny und Manuela Reimann feiern 23 Jahre Ehe mit Instagram-Beitrag

Nächstes Abenteuer: Umzug nach Barbados und Aufbau von «Konny Island IV»

Neue Folgen «Willkommen bei den Reimanns» ab 23. August auf RTL2

Saskia Schär Redaktorin People

Sie sind wohl das kultigste und gleichzeitig beliebteste Auswandererpaar der Vox-Dokuserie «Goodbye Deutschland!»: Konny (70) und Manuela Reimann (57). Seit mittlerweile 23 Jahren gehen die beiden als Ehepaar durchs Leben. Anlässlich ihres Hochzeitstags am vergangenen Mittwoch hat Manuela Reimann nun eine Bilderserie auf Instagram gepostet, in der auch ihr altes Hochzeitsfoto zu sehen ist.

Was dabei auffällt: Seinen markanten Schnauz trug Konny Reimann bereits dazumal. Und auch ein Cowboy-Hut durfte bei der Hochzeit 2003 in Las Vegas nicht fehlen. «Wenn ich auf all die Jahre zurückblicke, bin ich einfach nur dankbar. Für unzählige gemeinsame Erinnerungen, verrückte Ideen, grosse Abenteuer, neue Länder, Herausforderungen, die wir gemeinsam gemeistert haben, und all die kleinen Momente dazwischen, die das Leben so besonders machen», schreibt Manuela Reimann zu ihrem Beitrag.

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«Unser Weg war nie langweilig – und genau das liebe ich daran», meint sie weiter. Die beiden sind vor 22 Jahren mit ihren beiden Kindern von Deutschland nach Texas in die USA ausgewandert, 2015 ging es für das Ehepaar – aber ohne Kinder – weiter nach Hawaii. «Wir sind immer unseren Träumen gefolgt und haben sie gemeinsam Wirklichkeit werden lassen», so Reimann in der Caption. Dann richtet sie die Worte direkt an ihren Liebsten: «Danke, dass wir all das Seite an Seite erleben dürfen. Auf viele weitere gemeinsame Abenteuer, unvergessliche Momente und darauf, jeden neuen Tag miteinander geniessen zu dürfen».

Neue «Willkommen bei den Reimanns»-Folgen im August

Das nächste Abenteuer steht für die Reimanns bereits fest: Sie wollen nach Barbados in der Karibik ziehen und dort ihr «Konny Island IV» aufbauen. Ein dafür passendes Grundstück glaubten sie, bereits gefunden zu haben, doch weil der Verkäufer den Preis kurzerhand nach oben schraubte, platzte der Deal. Wie es bei den Reimanns und ihren Barbados-Plänen weitergeht, das können die Zuschauer ab dem 23. August auf RTL2 verfolgen, dann wird die erste von fünf neuen «Willkommen bei den Reimanns»-Folgen ausgestrahlt.