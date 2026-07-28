Es war eine Liebe mit vielen Brüchen: Peggy Jerofke und Steff Jerkel trennten sich, fanden zurück und gaben sich schlussendlich das Jawort. Zum 20. Jubiläum von «Goodbye Deutschland» zeigt Vox die lang erwartete Traumhochzeit des Mallorca-Paares.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peggy Jerofke und Steff Jerkel feierten am 26. Juni auf Mallorca ihre Hochzeit

Standesamtliche Trauung scheiterte wegen fehlender Dokumente, nur freie Trauung möglich

70 Gäste feierten, Brautkleid von Designerin Anne Wolf aus Mallorca angefertigt

Saskia Schär Redaktorin People

Seit 1998 gehen die beiden Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke (50) und Stephan «Steff» Jerkel (56) gemeinsam durchs Leben – mit Ausnahme einer einjährigen Beziehungspause. Diese hat das Paar allerdings noch enger zusammengeschweisst – nach 26 Jahren erhielt Peggy Jerofke 2024 endlich den langersehnten Antrag ihres geliebten Steff.

Die Hochzeit war für diesen Sommer geplant, «Goodbye Deutschland!» begleitete das Paar. Die Hochzeitsfolge wurde am Montag ausgestrahlt – dort sorgte Jerkel, der in den 1990er-Jahren bereits kurzzeitig verheiratet war, mit einer Aussage für Aufsehen: «Ich weiss ja noch nicht mal, ob ich geschieden bin.»

Er könne sich nicht daran erinnern, «dass ich eine Scheidungsurkunde oder irgendwas mal unterschrieben hab». Er habe gar seine Mutter diesbezüglich gefragt, doch auch ihr sei nichts bekannt. Gemäss Jerkel wird die Frau, mit der er verheiratet war, schon Wert darauf gelegt haben, «dass es durch ist». Um die Beschaffung seines Ledigkeitsnachweises sowie weiterer Dokumente, die es für die zivile Trauung braucht, kümmere sich seine Peggy.

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«Das ist so kompliziert, oh mein Gott»

Bereits vor vier Monaten hat das Paar dem Standesamt auf der Insel einen Besuch abgestattet und war danach ziemlich ernüchtert: Wegen fehlender Dokumente – darunter der angesprochene Nachweis – lehnte die Inselverwaltung die standesamtliche Hochzeit ab. «Das ist so kompliziert, oh mein Gott, da braucht man richtig viel von Deutschland», meinte Peggy Jerofke nach dem Termin. «Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie alles schnell organisiert kriege und dass ich am besten dann alles schnell in trockenen Tüchern hab.» Das hat bisher allerdings nicht geklappt.

Peggy Jerofke hofft, noch vor September alle nötigen Dokumente für die standesamtliche Hochzeit zusammenzuhaben. Bei ihrer grossen Hochzeit sollte es somit nur zu einer freien Trauung kommen. Diese fand wie geplant am 26. Juni auf Mallorca statt.

Die Stimmung liess sich das Paar durch die fehlende rechtliche Vermählung allerdings nicht vermiesen und feierte mit seinen rund 70 geladenen Gästen ein rauschendes Fest. Ihr Hochzeits- sowie Partykleid liess sich Peggy Jerofke von der deutschen Designerin Anne Wolf anfertigen, die ebenfalls auf der Baleareninsel wohnt. Ihre Brautkleidsuche wurde von den Kameras von «Zwischen Tüll und Tränen» begleitet und die entsprechende Folge ebenfalls am Montag auf Vox ausgestrahlt.