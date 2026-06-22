Erneute Sorge um «Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz. Der gelernte Koch hat schon wieder einen einwöchigen Spitalaufenthalt hinter sich. Seine Ehefrau Kathrin verrät, wie es um die Gesundheit ihres Mannes steht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thommy Schmelz kämpft mit schwerer Krankheit, Beruf als Koch unmöglich

Ärzte entfernten 17 Liter Wasser; 10 Liter verbleiben im Körper

Seit 2023 sorgt Ehefrau Kathrin allein für den Lebensunterhalt

Silja Anders Redaktorin People

Es war ein schwieriges Jahr für «Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz (54). Immer wieder kämpfte er mit schweren gesundheitlichen Problemen. Im Juli 2025 hatten zwei aggressive Pilze seine Lunge angegriffen, er musste künstlich beatmet werden und lag sogar im Koma.

Im Februar dieses Jahres hatte Schmelz eine Magenblutung, er musste erneut ins Spital. Jetzt meldet sich seine Ehefrau Kathrin (58) auf Instagram und gibt erneut ein Gesundheitsupdate zu ihrem Mann. Dieses zeigt: Schmelz ist weit weg davon, gesund zu sein. Den Beruf als Koch wird er nicht mehr ausüben können.

Insgesamt 27 Liter zu viel Wasser im Körper

Thommy Schmelz hat einen einwöchigen Spitalaufenthalt wegen massiver Wassereinlagerungen hinter sich. «Ihm wurden 17 Liter Wasser aus dem Körper gezogen und er hat immer noch zehn zu viel», erzählt Kathrin Mermi-Schmelz auf Social Media. Sie habe das Gefühl, «dass das Wasser schneller nachschiesst, als dass sie es ziehen können.»

Weiter erklärt die Auswanderin: «Ähnlich wie bei einem Dialyse-Patienten, der zwei- bis dreimal pro Woche ins Krankenhaus und das entsprechend in seinen Alltag einplanen muss», werde ihr Ehemann nun wohl regelmässig zur Behandlung im Spital Son Espases auf Mallorca antraben müssen. Der nächste Termin ist bereits am 26. Juni. «Dort legt er sich dann fünf bis sechs Stunden hin und sie ziehen ihm wieder vier Liter Wasser. Mehr geht bei einer Behandlung allerdings nicht», so die Ehefrau von Thommy Schmelz.

«Thommy könnte nirgends mehr auch nur eine Stunde in der Küche stehen», sagt seine Frau. Grund dafür ist zum einen die Muskelrückbildung, da er nun eine Woche nur im Spital liegen konnte, andererseits die ständige Wasserbildung im Körper, da Organe wie Herz, Nieren und Leber nicht mehr richtig funktionieren.

Nun müssen die Auswanderer sich darum kümmern, dass Schmelz immerhin eine gewisse Rente bekommt. Denn Krankengeld erhält er inzwischen nicht mehr. Seit 2023 sorgt Kathrin Mermi-Schmelz alleine für den Lebensunterhalt des Paares.