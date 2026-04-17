Ralf Schumacher möchte seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne im TV heiraten. Die beiden Männer sind schon fleissig an der Hochzeitsplanung dran und verraten nun erste Details – beispielsweise, wer mit Sicherheit auf der Gästeliste stehen wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten am 6. Juni 2026

Geplant ist eine dreitägige Feier mit prominenten Gästen wie den Geissens

Schumacher betont Gleichheit in Planung, Location als «Traum» beschrieben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Ab dem 21. Mai können Fans von Ralf Schumacher (50) die Hochzeitsvorbereitungen von ihm und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) auf Sky verfolgen. Am 6. Juni folgt dann das grosse Finale.

Jetzt gibt das Paar in einem Interview mit «Gala» einen ersten Einblick in ihre Hochzeitsplanung. Zum Beispiel bekommen Fans erste Namen der Gästeliste.

Planung teilen sie sich auf

«Aus deutscher Sicht gibt es da jetzt nicht viel, ausser Robert und Carmen Geiss, samt Töchtern», verrät Ralf Schumacher. Auf die Hochzeit soll vor allem der Freundeskreis des Paares gewartet haben. «Viele von unseren Freunden haben immer gefragt: ‹Mensch, wann ist es denn endlich soweit? Wann heiratet ihr denn?› Irgendwie war es unserem Umfeld klar», gibt der Rennfahrer zu.

Uneinig sind sie sich bisher über gar nichts, beteuert Ralf Schumacher. Die Planung der Hochzeit teilen sie sich gerecht auf. Ist Ralf Schumacher unterwegs, plant Étienne Bousquet-Cassagne weiter und umgekehrt. Das gestaltet sich als einfach, weil «wir beide da eh in der Richtung gleich ticken», so Schumacher.

Dreitägige Party an traumhafter Location

Etwas Spezielles für die Hochzeit haben sie bisher nicht im Kopf. «Ausser die Location, die ist für uns natürlich ein Traum», gibt Bousque-Cassagne zu. Ausserdem verrät der Franzose, dass eine dreitägige Hochzeitsfeier geplant sei. Schumacher fügt hinzu, dass sie sehr dankbar dafür sind, in dieser privilegierten Position zu sein, drei Tage feiern zu können.

«Das Wichtigste ist immer eine gute Stimmung», findet Ralf Schumacher. Der Rennfahrer und sein Partner hätten gerne ihre Freunde um sich herum, «es wird auch immer viel gesungen bei uns im Haus.»

Für ihre Ehe wünscht sich das Paar eigentlich nur eins: «Das Versprechen, was wir uns geben können ist, dass wir letztlich hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist», sagt Ralf Schumacher.

Seit zwei Jahren offiziell zusammen

Vor zwei Jahren, im Juli 2024, machten Ralf Schumacher und Étienne Bousque-Cassagne ihre Beziehung öffentlich – und der Rennfahrer damit seine Homosexualität. Im Februar 2026 verlobten sie sich – nun freuen sie sich auf die Hochzeit. «Étienne und ich gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, unsere Pläne», sagt Schumacher bei der Vorstellung der Serie zu dem Projekt. Auch sein Partner ist überzeugt: «Es fühlt sich richtig an, die Trauung nicht nur privat zu vollziehen, sondern diese öffentlich zu teilen.»