Seit drei Jahren sind Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne ein Paar. Zum Freudentag widmet der ehemalige Formel-1-Star seinem Liebsten bewegende Zeilen auf Instagram.

Es war am 14. Juli 2024, als Ralf Schumacher (50) seine Liebe zu einem Mann öffentlich machte. Für sein Coming-out wählte er Instagram und postete ein Bild von sich und Étienne Bousquet-Cassagne (36), eng umschlungen am Meer stehend. Dazu schrieb er: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.» Etwas mehr als ein Jahr später nutze der Ex-Formel-1-Star wieder die sozialen Medien, um seinem Partner eine Liebeserklärung zu machen.

«Heute ist ein ganz besonderer Tag. Seit drei Jahren verbringe ich fast 24/7 mit der Liebe meines Lebens», schreibt Schumacher am Samstag, 4. Oktober, auf Instagram und postet dazu ein Foto von sich, Étienne und einem Hund. «Es ist so schön, eine starke und liebevolle Beziehung im Leben zu haben», schwärmt er weiter.

Trotz viel Liebe sind Kinder kein Thema

Ralf Schumacher wird nicht müde zu betonen, wie glücklich er mit seinem neuen Leben und der Liebe zu Étienne ist. Schon kurz nach dem Outing sagte er in einem Interview mit RTL, er sei «glücklicher als jemals zuvor». Vor allem, weil er mit seinem Partner viel gemeinsam habe. «Ich meine, wir sind uns vom Charakter her sehr ähnlich, sehr konservativ, sehr ruhig, sehr angenehm. Wir haben die gleichen Interessen», so der 50-Jährige.

Das Coming-out sei Schumachers Idee und eine Überraschung gewesen, verrät Étienne. Für ihn sei es nicht einfach gewesen, plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. «Ich bin nicht bekannt, ich bin kein Rennfahrer, ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Sänger. Ich war nicht bereit für das.»

Obwohl der Himmel bei Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne voller Geigen hängt, haben die beiden Turteltauben vorerst noch keine Hochzeitspläne. Und gemeinsame Kinder schliessen sie kategorisch aus. Schumacher hat mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher (48) den 23-jährigen Sohn David.