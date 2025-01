TV-Debüt von Ralf Schumacher und Partner Étienne

Ralf Schumacher und Partner Étienne haben am Samstag ihren ersten grossen Pärchenauftritt in einer TV-Show absolviert. Bei Instagram blickt Schumacher auf den Besuch bei «Klein gegen Gross» zurück.

Ralf Schumacher (li.) und Étienne Bousquet-Cassagne bei «Klein gegen Gross». Foto: NDR/Thorsten Jander

Auf einen Blick Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im TV-Duell

Schumachers Coming-out war spontan und ohne Wissen seines Partners

Beim RTL-Jahresrückblick «2024! Menschen Bilder Emotionen» im vergangenen Dezember waren Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne (35) lediglich live zugeschaltet, jetzt absolvierten die beiden ihren ersten grossen TV-Auftritt als Paar vor Ort. In der ARD-Samstagabendshow «Klein gegen Gross - Das unglaubliche Duell» (4. Januar) begrüsste Kai Pflaume (57) die beiden.

Mit Auto ins Studio

Das Paar wählte einen PS-starken Show-Start und fuhr mit einem alten Mercedes-Cabrio im Studio vor. Étienne Bousquet-Cassagne sass dabei hinter dem Steuer. «Ich komme so langsam in das Alter, wo gefahren werden schöner ist als selber fahren», gab Ralf Schumacher im Gespräch mit Kai Pflaume zu verstehen. Aber sein Lebensgefährte sei ein hervorragender Autofahrer, «deshalb teilen wir uns das oft».

Der Moderator sprach dann noch die «neue Situation» für Bousquet-Cassagne an, «überhaupt mit Ralf im Fernsehen zu sein. Das gehörte gar nicht zu deinem Leben. Du kommst aus Frankreich, hast in den vergangenen Jahren auch erst ein bisschen Deutsch gelernt. Hast du dich an die neue Situation und die Öffentlichkeit gewöhnt?» Schumachers Partner erklärte: «Natürlich, das ist eine neue Situation, aber das ist okay. Wir sind immer zusammen. Ich begleite ihn fast überall hin. Heute bin ich bei euch und wir freuen uns. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe.» Damit meinte der 35-Jährige die Herausforderung, die auf die beiden in der TV-Show zukam. Gegen Herausforderer Laurin (11) aus Wien mussten die beiden als Team antreten.

Der Elfjährige behauptete: «Ich erkenne alle gängigen Autos nur an ihren Rücklichtern und bin darin besser als Formel-1-Legende Ralf Schumacher und Étienne Bousquet.» Beim Erraten der Ausschnitte der Rücklichter zeigte der Junge sein Talent und gewann das Duell. In einem Instagram-Post schrieb Ralf Schumacher nach der Ausstrahlung der Sendung: «Nochmal herzlichen Glückwunsch, Laurin, selbst zu zweit hatten wir keine Chance gegen dich.»

Die Fans sind vom TV-Auftritt des Paares begeistert. Auf X sind zahlreiche positive Kommentare zu lesen. Auch unter dem Instagram-Beitrag der Sendung gibts viel Lob. «Ihr seid ein tolles Paar. Schön, dass du Étienne mitgebracht hast», heisst es unter anderem.

Outing sorgte für Schlagzeilen

Ralf Schumacher sorgte 2024 für Aufsehen in Deutschland, als er seine Liebe zu Partner Étienne auf Instagram mit der Welt teilte. Im Gespräch mit Steffen Hallaschka (53) enthüllte Schumacher beim RTL-Jahresrückblick, dass sein vielbeachtetes Coming-out nicht das Ergebnis einer wohlüberlegten Medien-Strategie gewesen sei. Vielmehr habe er in diesem Moment «sehr spontan» und ohne Wissen seines Partners gehandelt. Es sei ihm persönlich wichtig gegenüber Étienne gewesen, «dass wir uns ganz normal bewegen können».

Étienne Bousquet merkte in der Sendung hingegen an, dass er «überrascht und ein bisschen besorgt» gewesen sei, nachdem sein Partner den inzwischen legendären Instagram-Beitrag abgesetzt hatte. Doch die Kommentare unter dem Post hätten ihm im Anschluss die Angst genommen, da sie «so positiv» gewesen seien. Die Beziehung des Paares hätte das Coming-out daher am Ende «stärker» gemacht.