Carmen Geiss mischt sich in den Schumacher-Streit ein

Kurz zusammengefasst David Schumacher enthüllt schockierende Geschichten über seine Mutter

Carmen Geiss kritisiert Cora Schumacher öffentlich auf Instagram

Cora Schumacher zeigt ihren eigenen Sohn David an

Carmen Geiss kennt Cora Schumacher seit 20 Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Was ein Post zur Deeskalation und Ruhe hätte sein sollen, entwickelte sich zum kompletten Gegenteil. Am Freitag postete David Schumacher (22), der Sohn von Cora (47) und Ralf Schumacher (49), ein ausführliches Statement zu seiner Mutter und erzählte dabei schockierende Geschichten aus seiner Kindheit. Sein Ziel: Ruhe vor seiner Mama. Doch seither ist genau das Gegenteil geschehen, Cora Schumacher setzte ihren Anwalt auf David an, zog sich später wegen unzähliger Hassnachrichten aus den sozialen Netzwerken zurück.

Nun mischt sich eine Promi-Dame in die Geschehnisse ein: Carmen Geiss (59). «Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können. Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe», beginnt die Millionärin ihren Instagram-Eintrag. «Ralf hat sich geoutet und lebt glücklich mit seinem Mann Etienne (34), aber anstatt Frieden zu finden, gibt es nur unnötiges Drama. Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?», fragt sie sich und ihre Fans.

«Aber wie lange soll man sich noch ausnutzen lassen?»

Besonders für David Schumacher scheint die Kölnerin ein grosses Herz zu haben. Dieser habe in «seinen jungen Jahren so viel durchgemacht und hat sich dennoch immer respektvoll geäussert, nie ein schlechtes Wort über seine Mutter verloren», schreibt sie. «Er hat versucht, Frieden zu finden und sich von dem Chaos zu distanzieren, das seine Mutter verursacht. Und doch, anstatt ihn zu unterstützen, hat sie seine Adresse öffentlich gemacht.» Damit bezieht sie sich auf das von Cora Schumacher auf Instagram veröffentlichte Verkaufsinserat der einstigen Familienvilla in Salzburg, in der Sohn David noch immer wohnt.

Weiter gibt die Society-Dame an, Cora Schumacher bereits seit 20 Jahren zu kennen und von ihr früher benutzt worden zu sein, «um ihre Affären zu decken». Geiss findet es traurig, zu sehen, «wie die Wahrheit verdreht wird, und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe.» «Ralf hat immer gesagt, dass Cora die Mutter seines Sohnes ist, und darauf ist er stolz. Aber wie lange soll man sich noch ausnutzen lassen? Es ist Zeit, dass Ruhe einkehrt. Für David, für Vivienne [Anm. der Red.: Davids Freundin], für Ralf und Etienne. Jeder verdient ein Leben ohne dieses ständige Hin und Her.»

Unverständnis von Seiten der eigenen Fans

Ihren ausführlichen Instagram-Eintrag, dem sie Selfies von sich und Ralf Schumacher, sowie von sich und seinem Partner Étienne und einem Kinderfoto, das vermutlich David Schumacher und eine Geiss-Tochter zeigt, beigefügt hat, endet sie mit einem Wunsch: «Ich hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht kommt und dass Cora erkennt, dass es Zeit ist, loszulassen und ihrer Familie den Frieden zu geben, den sie so sehr verdienen.»

Auch wenn ihr Post wohl gut gemeint war und sie damit einmal mehr ihre Unterstützung für die Schumacher-Männer zeigen wollte, kommt er bei ihren Fans alles andere als gut an. «Finde es sehr anmassend, sich als aussenstehende Person hier einzumischen. Die Wahrheit kennen nur die drei Personen!» und «Liebe Carmen, du bist eine tolle Frau und hast eine wundervolle Familie, dieser Post ist unnötig und man sollte sich als nicht Familienangehörige, raushalten», sind beides Kommentare, die unter ihrem Beitrag zu finden sind und deutlich über 1000 Likes erhalten haben. Unzählige weitere gehen in dieselbe Richtung und fragen, inwiefern das Schumacher-Drama Sache von Frau Geiss ist.