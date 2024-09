Kurz zusammengefasst Carmen Geiss verzichtet nach Bauchspeicheldrüsenentzündung auf Alkohol

Sie setzt nun auf einen gesunden und aktiven Lebensstil

Im August 2024 brach die TV-Frau während Dreharbeiten zusammen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ein Schock für Familie Geiss: Im August 2024 musste Carmen Geiss (59) aufgrund einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, auch Pankreatitis, Dreharbeiten in Österreich abbrechen. Die Reality-TV-Frau brach zusammen und musste notfallmässig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die niederschmetternde Diagnose hat sie tief getroffen und zu einer radikalen Lebensumstellung geführt. Das Partyleben ist für Carmen und ihren Mann Robert Geiss (60) nun vorbei, wie das Paar gegenüber RTL am roten Teppich eines Box-Events erzählte. «Das war schon eine extrem niederschmetternde Diagnose.»

Nach ihrer Genesung hat die Millionärsgattin ihre bisherigen Gewohnheiten komplett geändert. Sie und ihr Ehemann hätten ihr Leben sehr genossen und dazu gehörten auch Wein und Champagner. Darauf verzichte sie mittlerweile und widme sich einem gesünderen Lebensstil. «Ich trinke keinen Alkohol, ich lebe sehr bewusst, ich mache wieder Sport», erklärte sie weiter.

Sie habe grosse Angst gehabt, sterben zu müssen, so Geiss weiter. «Bei Bauchspeicheldrüse denkt man erst direkt an Tod. Das war für mich eine extrem niederschmetternde Diagnose», so Carmen Geiss. Robert Geiss zeigte sich ebenfalls schockiert: «Ich habe natürlich daraus gelernt, weil es das erste Mal ist, wo wir so einen kleinen Schock bekommen haben, dass einem von uns irgendwas mal passieren könnte.»

Carmen Geiss musste ihren Lebensstil nach einer Schock-Diagnose komplett umstellen. Foto: Instagram 1/4

Robert Geiss muss «ruhig und brav sein»

Der Unternehmer wolle seiner Frau helfen und auch im Alltag einen Gang herunterschalten. Denn Ruhe und Entspannung sollen die Mutter zweier Töchter bei der Genesung unterstützen: «Ich darf sie nicht nerven. Ich muss ruhig sein, ich muss brav sein», sagt Robert Geiss augenzwinkernd.

Der Verzicht auf Alkohol, so schreibt das Universitätsspital Zürich auf seiner Website, kann das Risiko einer erneuten Bauchspeicheldrüsenentzündung erheblich reduzieren. Alkohol sei ein grosser Risikofaktor für Pankreatitis, die akut oder chronisch verlaufen kann.