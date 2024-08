Schockmoment für Shania und Davina Geiss: Während ihre Eltern zum Essen waren, brachen Kriminelle in die Familienvilla in Saint-Tropez ein. Die Schwestern hörten verdächtige Geräusche und riefen sofort die Polizei. Doch nach dem Horror gab es ein Happy End.

Einbrecher überraschen Geiss-Töchter in ihrer Villa in Saint-Tropez

Einbrecher überraschen Geiss-Töchter in ihrer Villa in Saint-Tropez

1/6 Shania und Davina Geiss geniessen normalerweise nur die schönen Seiten des Leben.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Schockmoment für Shania (20) und Davina Geiss (21)! Wie die Schwestern im Podcast «Die Geissens» erzählen, wurden sie kürzlich Opfer eines nächtlichen Überfalls auf die Familien-Villa in Saint-Tropez.

«Auf einmal höre ich ein Geräusch draussen, als ob man irgendetwas aufknackt», berichtet Davina. Plötzlich öffneten sich die Türen zum Wintergarten und die die Geiss-Töchter bekamen es mit der Angst zu tun. «Die Kinder hatten Angst! Drei maskierte Personen sind in den Wintergarten eingebrochen», bestätigt Mama Carmen Geiss (59) gegenüber «Bild».

Kugelsichere Tür und Panik-Button sollen Sicherheit geben

Zum Glück kamen die Einbrecher nicht ins Haus. Davina und Shania alarmierten sofort ihre Eltern, die gerade zum Dinner unterwegs waren. «Ich sagte den Kindern: Ruft sofort die Polizei!», so Carmen. Als die Beamten eintrafen, machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub.

Robert Geiss (60) wurde vor 15 Jahren schon einmal ausgeraubt und hat daraus seine Lehren gezogen. Die Villa ist mit kugelsicherer Tür und Panik-Button ausgestattet. «Wenn hinten bei uns die Tür zu ist, kommt da keiner rein. Es ist unmöglich», beruhigt Carmen ihre Mädels. Sollte aber doch wieder jemand bei ihnen einbrechen, hat Papa Robert Geiss einen Tipp: «Drückt den Panik-Button und ruft die Polizei an.»

Nicht der erste Einbruch bei den Geissens

Der Geiss-Vater weiss, wovon er spricht, denn vor 15 Jahren musste er am eigenen Leib erfahren, wie sein Haus ausgeräumt wird. Damals schafften es die Täter ins Innere der Villa und klauten teuren Schmuck und Uhren. Carmen Geiss vermutet, dass ihnen die Diebe aus der Stadt hinterhergefahren sind und warteten, bis sie schliefen. Danach seien sie mit Gas betäubt worden und man habe ihnen sämtlichen Schmuck gestohlen. Erinnern können sie sich nicht mehr an die Geschehnisse – nur noch an den Morgen danach. «Vom Gas hatten wir Kopfschmerzen», sagt Carmen Geiss in ihrem Podcast.

Einer der wertvollen Zeitmesser ist nun wieder aufgetaucht. Die Rede ist von einer Schweizer Luxusuhr von Audemars Piguet im Wert von 25'000 Euro, die Robert Geiss im Jahr 2009 ebenfalls in Saint-Tropez entwendet wurde. Sie kam auf wundersame Weise wieder zurück zu ihrem Besitzer, weil sie ein Uhrmacher in Hongkong einzog, als sie der mutmassliche Dieb zur Reparatur brachte. Die Seriennummer verriet Robert Geiss als Besitzer und entlarvte den Kriminellen.

Werbung

Für Robert Geiss ist das Auffinden seiner Uhr nicht nur eine grosse Freude, sondern auch ein grosser finanzieller Erfolg, wie er im Podcast «Die Geissens» sagt: «Die ist heute doppelt so viel wert wie noch vor 15 Jahren.»