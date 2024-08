1/5 Shania Geiss musste sich mit falschen Behauptungen herumschlagen.

Saskia Schär Redaktorin People

Ein junger Deutscher (25) gibt sich auf Instagram als reicher Erbe aus und nutzt dafür den Nachnamen einer weltweit bekannten und überaus vermögenden Bankiersfamilie. Doch damit nicht genug. Ende 2022 behauptete er, mit Shania Geiss (20), die er damals nach eigenen Angaben im winterlichen Kitzbühel (Ö) kennengelernt hatte, eine Liebelei gehabt zu haben. Chatverläufe, die er zum einen auf Instagram stellte, zum anderen laut dem Portal tag24.de verschiedenen Medien zum Kauf anbot, sollten seine Version bestätigen. Das Problem: Die Chats waren gefälscht.

Im Februar 2023 bekannte er sich auf Instagram zu seinem Schwindel. «Der von mir damals veröffentlichte Chat mit Shania Geiss ist komplett gefälscht. Es hat diesen Chat nie gegeben.» Zudem gab er zu, ihr in Kitzbühel nicht begegnet zu sein, sie gar nicht zu kennen. Genau das hatte Geiss von Beginn an erklärt. Auch war sie am entsprechenden Tag gar nicht im österreichischen Skiort. Ganz freiwillig kam diese Richtigstellung wohl nicht, denn die Millionärstochter hatte in der Zwischenzeit ihre Anwälte eingeschaltet.

Ist er stolz auf seine Lügen?

Jetzt muss sich der Möchtegern-Milliardär für seine Taten vor Gericht verantworten. Von einem Milliarden-Vermögen soll der Angeklagte weit entfernt sein, laut dem Gericht ist er Stabsgefreite bei der Bundeswehr, sein Einkommen wird als bescheiden beschrieben, wie tag24.de schreibt. Dem wegen Verleumdung Angeklagten droht eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft. Wird der Fall als besonders schlimm betrachtet, könnten es auch bis zu fünf Jahre werden.

Davon lässt sich der 25-Jährige offenbar nicht gross beeindrucken. Auf Instagram hat er einen ganzen Highlight-Ordner mit dem Namen «Criticism» der Geiss-Thematik gewidmet und dazu stolz zahlreiche Medienberichte und TV-Ausschnitte verlinkt.