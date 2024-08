1/5 Sorge um Carmen Geiss!

Schock für die Fans der Geissens: Heute Donnerstag hat Carmen Geiss (59) in den sozialen Medien verkündet, dass sie aufgrund einer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung ins Spital eingeliefert wurde. «Wir waren gerade mitten in Dreharbeiten hier in Österreich, als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste. Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt und ich konnte schnell und gut behandelt werden», erklärt die Deutsche auf Instagram.

Die Versorgung im Wiener Spital, in dem sie sich gerade befinde, sei exzellent, so Geiss weiter: «Mir geht es schon deutlich besser und ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist.» Die Erfahrung habe dem TV-Star erneut gezeigt, wie wichtig es sei, auf seine Gesundheit zu achten und sich regelmässig durchchecken zu lassen. Geiss weiter: «Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir haben, und es sollte immer an erster Stelle stehen. Passt auf euch und eure Lieben auf – Familie und Gesundheit sind das Wichtigste auf der ganzen Welt.»

«Wissen viele Menschen nicht zu schätzen»

Innerhalb weniger Minuten trudelten in Geiss' Kommentarspalte zahllose Genesungswünsche ein. Ein User schreibt beispielsweise: «Du sprichst wahre Worte, es ist sehr traurig, dass viele Menschen das nicht zu schätzen wissen.» Wann Geiss wieder aus dem Spital entlassen werden kann, ist nicht bekannt.