Saskia Schär Redaktorin People

Carmen Geiss meldet sich erneut aus dem Krankenhaus. Die Millionärsgattin hat sich einem operativen Eingriff unterzogen, konkret hat sie sich Gallensteine entfernen lassen, die sie bereits seit längerem plagten.

Nach dem Eingriff am Mittwoch meldet sich Geiss bei ihren Fans und bedankt sich fürs Daumendrücken, denn das habe ihr wirklich sehr geholfen. «Mir geht es sensationell gut. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Die Operation ist top gelungen», lässt Geiss ihre Follower auf Instagram wissen.

Dann hält sie sogleich auch die Übeltäter ihres Unwohlseins in die Kamera: Drei kleine Gallensteine oder wie sie sie nennt «Drei Winzlinge». «Wenn ihr euch diese Steinchen anschaut, was die für ein Problem machen können. Das ist echt der Ober-Oberknaller. Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll».

«Ich muss brav sein», sagt ihr Ehemann

Ihre Galle, die sie sich im Zuge der Operation entfernen hat lassen, mag sie zwar los sein, jedoch aber nicht ihren Humor und so schliesst sie ihren Dankespost mit den Worten: «Also liebe Grüsse aus dem ‹Steinbruch› – ich bin wieder im Einsatz!»

Es ist nicht der erste Spitalaufenthalt für Carmen Geiss in diesem Jahr. Anfang August musste sie sich nach einem Zusammenbruch während Dreharbeiten in Österreich in medizinische Pflege begeben. Auch da betraf es ihre Körpermitte, es wurde ihr eine Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert.

Davon erholte sie sich zwar gut, dennoch blieb sie nicht ohne Folgen, denn Carmen Geiss zog nach der Diagnose die Reissleine und nahm einen gesünderen Lebensstil an. «Ich trinke keinen Alkohol, ich lebe sehr bewusst, ich mache wieder Sport» verriet sie erst vor wenigen Tagen auf dem roten Teppich gegenüber RTL. Ihr neuer Lebenswandel hat auch Auswirkungen auf Ehemann Robert Geiss (60), wie er selbst verrät. «Ich darf sie nicht nerven. Ich muss ruhig sein, ich muss brav sein».