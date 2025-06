1/5 Ralf Schumacher (l.) und Étienne Bousquet-Cassagne feiern den 50. Geburtstag des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers. Foto: Instagram / @ralfschumacher_rsc / @etienne_bousquet

Happy Birthday, Ralf Schumacher! Der Ex-Formel-1-Rennfahrer feiert am Montag seinen 50. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag gibt es von Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) eine herzige Liebeserklärung. Zu einem innigen Kussfoto, das bei der Geburtstagsparty in Ramatuelle (F) entstanden sein dürfte, schreibt er auf Englisch: «Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt. Lass uns unsere Liebe fortsetzen und das Leben feiern. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Unter einem gepinnten Beitrag von Ralf Schumacher sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Darunter auch eine herzerwärmende Nachricht von Carmen (60) und Robert (61) Geiss. «Es ist uns eine grosse Freude und Ehre, dich schon viele Jahre als Freund an unserer Seite zu wissen. Unsere Freundschaft ist für uns etwas ganz Besonderes – gewachsen über viele gemeinsame Erlebnisse, Höhen und auch mal Tiefen, die uns nur noch enger zusammengeschweisst haben», kommentiert die Jetsetterin. Weiter heisst es: «Es freut uns zu sehen, wie glücklich du heute an der Seite von Etienne bist. Das Leben meint es gut, und du hast es dir mehr als verdient.»

Auch Sohnemann David (23) gratuliert Papa Schuhmacher. Er schreibt zu einem Foto: «Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag an den Mann, der immer mein Held, mein Führer und alles Mögliche war. Auf deine unglaubliche Weisheit, endlose Witze und die Liebe, die du so frei gibst. Prost auf 50 tolle Jahre, Papa – auf die nächsten 50 (wenn nicht mehr)!», heisst es unter einem Foto, das das Papa-Sohn-Duo grinsend zeigt.

Im Sommer 2024 geoutet

Mitte Juli 2024 hatte Ralf Schumacher mit einem Instagram-Post sein Coming-out gefeiert. «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schrieb er zu einem Bild, auf dem er vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit seiner Liebe zu sehen war. Wenige Tage später war das Versteckspiel dann vollends vorbei: Schumacher zeigte sich erstmals mit seinem Partner in der Öffentlichkeit; Étienne begleitete den Sky-Experten zu seinem Job beim Grossen Preis von Ungarn.

Seitdem absolvierten sie gemeinsame TV-Auftritte und zeigten sich auf einigen Veranstaltungen öffentlich als Paar, so etwa Mitte Mai 2025 bei der Premiere des Films «Alpha» bei den 78. Filmfestspielen im südfranzösischen Cannes.