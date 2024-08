1/6 Ralf Schumacher hat seinem Partner Étienne eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lassen:

Liebe geht durch den Magen. Das besagt ein altes Sprichwort. Um seine Liebe zu seinem Freund zu unterstreichen, hat sich Ralf Schumacher etwas (49) ganz besonderes ausgedacht.

Schumacher betreibt ein erfolgreiches Weingut in Slowenien und vertreibt seine Tropfen weltweit. Vor wenigen Tagen begann die Traubenernte, wie der 49-Jährige auf Instagram mitteilt. «Die Weinlese hat heute begonnen. Wir haben die Chance genutzt, noch mal ein paar Jahrgänge zu testen», schreibt er auf Social Media. Das müsse sein, findet der Bruder der Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55).

Liebeserklärung der besonderen Art

Aus den edlen Trauben von Ralf Schumacher entstand auch ein neuer Schaumwein – dieser wird von Schumachers Partner Étienne auf Instagram in den höchsten Tönen gelobt. «Das Prickeln dieses Weins, seine Klarheit, Finesse und Persistenz der Bläschen sowie die Stärke des Cordon de Mousse und sein Null-Zucker-Gehalt (weniger als 2 Gramm pro Liter) machen ihn zu einem aussergewöhnlichen Schaumwein von Ralfs Weingut», schreibt der Franzose auf Instagram zu einem Bild, auf dem das Paar glücklich in die Kamera strahlt.

Doch nicht nur über die Eigenschaften des Schaumweins freut sich Étienne. Ralf Schumacher ehrt seinen Liebsten nämlich auf romantische Art, indem er den neuen prickelnden Tropfen nach ihm benennt. «Ich bin stolz und fühle mich geehrt, dass das Weingut meinen Namen gewählt hat. Es ist ein französischer Touch zu einem slowenischen Produkt.» So haben nicht nur Ralf Schumacher und Étienne ein Kribbeln durch ihre Liebe im Bauch, sondern bescheren allen anderen mit dem Sekt ein Prickeln im Bauchnabel.

Fans sind begeistert

Bei den Fans kommt der Name des Schaumweins gut an. «Na, jetzt gebt ihr aber Gas. Noch nie so viel Privates und Familiäres von Ralf Schumacher im Netz gesehen wie nach dem Coming-out. Da sieht man mal, wie wichtig das war. Ein Wein der Liebe gewidmet. Zum Wohl», heisst ein Kommentar auf Instagram.

Ein weiterer User meint: «Das nenn' ich mal eine Liebeserklärung. Da kann so mancher mit einem Tattoo einpacken.»

