1/5 Ralf Schumachers Partner Etienne veröffentlicht Ferienbilder aus Sankt Moritz.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Ralf Schumacher (49) gönnt sich mit seinem Partner eine Auszeit in der Schweiz. Dies verrät Etienne in einem Beitrag auf Instagram. «Die Schweiz bietet wunderbare Landschaften, die wir für ein paar Tage geniessen», schreibt Ralf Schumachers Partner zu einer Reihe Bildern, die er laut Instagram-Beitrag in Sankt Moritz aufgenommen hat.

Das erste Bild zeigt Etienne am Tisch auf einer Restaurantterrasse. Rechts von ihm ein Glas Rotwein, links von ihm ein Champagner-Eiskübel mit einer geöffneten Flasche, in der Hand eine angezündete Zigarette. Dass Etienne in Sankt Moritz Ferien mit seinem Partner Ralf Schumacher macht, deutet er an, indem er im Beitrag schreibt, «wir geniessen ein paar Tage». Ausserdem spiegelt sich im Fenster hinter Etienne der Arm vom Fotografen im weissen Hemd und Armbanduhr – das dürfte Schumacher sein.

Die Auszeit in der Schweiz nimmt sich das Paar, das bereits seit zwei Jahren liiert ist, nach einer turbulenten Zeit: Der Ex-Profirennfahrer machte erst Mitte Juli öffentlich, dass er einen Mann liebt. Neben viel Zuspruch – auch von diversen Prominenten – mussten die beiden Männer im Internet auch mit Hasskommentaren kämpfen. Umso schöner, können Sie nun ein paar ruhige Tage in der Schweiz geniessen.

Weiter zeigt Etienne in der Bilderserie eindrückliche Aufnahmen der wunderschönen Natur im Bündnerland und wünscht seinen Followern einen schönen Tag.

Während in den Kommentarspalten einige Nutzer Etienne daran erinnern, dass rauchen tötet, wünschen viele Fans dem Paar schöne Ferien und schreiben etwa: «Habt eine wunderbare Zeit zusammen» oder «geniesst die schöne Landschaft, ihr beide».