Ralf Schumacher heiratet seinen Étienne im TV

Ralf Schumacher heiratet – und eine ganze Nation kann zusehen. Sky wird den Ex-Rennfahrer dabei begleiten, wie er im Sommer seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne das Jawort gibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten öffentlich in TV-Doku

Vierteilige Serie zeigt Hochzeit an der Côte d’Azur und private Einblicke

Start am 21. Mai 2026 auf Sky, Finale am 6. Juni War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) lassen die Öffentlichkeit an ihrem grossen Moment teilhaben: Wie TV-Sender Sky am Mittwoch offiziell verkündet, wird ihre Hochzeit zur grossen TV-Show. Der Sender begleitet das Paar auf dem Weg zur Trauung mit einer vierteiligen Doku-Serie, heisst es.

In «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja» bekommen die Zuschauer einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen des grossen Tages an der Côte d’Azur. Von der Wahl der Location über die Auswahl der Trauringe bis hin zur Entscheidung für die Trauzeugen: Die Kameras sollen bei jedem Detail dabei sein. Wie viel Geld das Paar für die Exklusivrechte ihrer Hochzeit erhält, ist nicht klar. Es dürfte jedoch eine happige Summe sein.

Auch private Momente aus dem Alltag des ehemaligen Formel-1-Piloten und seines langjährigen Partners werden gezeigt. Auch Ralf Schumachers Sohn David (24) ist Teil der Serie. Wer wohl nicht dabei sein wird, ist Ralf Schumachers Ex-Frau Cora Schumacher (49). Die beiden lieferten sich einen Rosenkrieg nach der Trennung. Selbst bei der Hochzeit ihres eigenen Sohnes war Cora Schumacher nicht eingeladen.

So lernte sich das Paar kennen

Ralf Schumacher hatte seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne im Juli 2024 auf Instagram öffentlich gemacht. Gleichzeitig feierte er Coming-out. Nach der Verlobung im Februar 2026 folgt nun der nächste Schritt. «Étienne und ich gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, unsere Pläne», sagt Schumacher bei der Vorstellung der Serie zu dem Projekt. Auch sein Partner ist überzeugt: «Es fühlt sich richtig an, die Trauung nicht nur privat zu vollziehen, sondern diese öffentlich zu teilen.»

Die ersten beiden Folgen der Doku-Serie sind ab dem 21. Mai 2026 auf Sky verfügbar. Die dritte Episode folgt am 28. Mai, bevor das grosse Finale, die Hochzeitsfeier in Saint-Tropez, ab dem 6. Juni gestreamt werden kann.