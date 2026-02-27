Rennfahrer David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben in Salzburg geheiratet. Seine Mutter Cora Schumacher war nicht eingeladen und wusste nichts von der Hochzeit.

David Schumacher (24), der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50), hat seine langjährige Partnerin Vivien Keszthelyi (25) geheiratet. Wie «Bild» berichtet, fand die Hochzeit im engsten Kreis in Salzburg statt.

Ein Detail sorgt jetzt für Aufsehen: Laut der deutschen Zeitung war Davids Mutter, Cora Schumacher (49), nicht einmal eingeladen. Sie erfuhr durch die Medien vom wichtigsten Tag ihres Sohnes.

Der Grund: Das Verhältnis zwischen David und seiner Mutter gilt seit der Scheidung von Ralf und Cora Schumacher im Jahr 2015 als zerrüttet. Bereits 2009 hatte sich das Paar getrennt. Nachdem Ralf 2024 sein Coming-out hatte, eskalierte der Familienstreit.

David meldete sich damals zu Wort und schrieb: «Ich habe meiner Mutter mehrmals die Chance gegeben und es auch mehrmals versucht, mich mit ihr wieder zu versöhnen. Leider hat es nie geklappt. (...) Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich ihr noch eine Chance geben soll. Ich habe es immer abgeblockt, da ich keine Lust und keine Nerven mehr habe, das Gleiche wieder durchzumachen.»

Antrag auf den Malediven

Der Heiratsantrag erfolgte im November 2025, als David seiner Partnerin auf einer Malediven-Insel bei Kerzenschein am Strand einen filmreifen Antrag machte. «Am Ende des Abends sind viele Tränen geflossen, bei meiner Freundin waren irgendwann keine mehr da. Und selbst mir sind ein paar Tränen gekommen. Das passiert mir sonst nie», erzählte David damals.

Vivien Keszthelyi, die ebenfalls Rennfahrerin ist, zog für ihre grosse Liebe von Budapest nach Salzburg. Heute leben die beiden zusammen in der österreichischen Stadt. Bereits 2024 sagte Vivien gegenüber «Bild»: «Leider wurde mir das Herz ein paar Mal wirklich schwer gebrochen. Dann traf ich David. Er hat mir ständig Nachrichten wie Romane geschrieben. Aber als wir uns zum ersten Mal trafen, wurde klar, dass da mehr ist. Wir nennen es nicht einfach nur eine Beziehung – es ist viel mehr.»

Die Trauung in Salzburg fand am selben Ort statt, an dem sich Davids Eltern 2002 das Jawort gegeben hatten.