Am Sonntag war «Bergdoktor»-Star Hans Sigl zu Gast im «ZDF-Fernsehgarten». Als die Sprache auf das Thema Fussball kommt, kippt die Stimmung beim Publikum plötzlich, und Sigl erntet Buhrufe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hans Sigl sorgt im «Fernsehgarten» wegen Deutschland-Österreich-Dilemma für Buhrufe

Sigl: «Wir werden euch liebevoll nach Hause schicken», Publikum empört

Deutschland und Österreich könnten frühestens ab Achtelfinal aufeinandertreffen

Silja Anders Redaktorin People

Die Bühne des «ZDF-Fernsehgartens» auf dem Lerchenberg wurde am 14. Juni zur Fussballarena – und die Stimmung hätte nicht hitziger sein können. Gastgeberin Andrea Kiewel (61), im Deutschland-Trikot, begrüsst gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Hans Sigl (56) die Zuschauer. Doch der «Bergdoktor»-Star, seines Zeichens Österreicher, sorgt mit seiner Fussballtreue für Zündstoff.

Direkt bei der Eröffnung stellt Kiewel die brisante Frage: «Hans, jubelst du für Deutschland oder Österreich?» Sigl, der in Deutschland lebt und arbeitet, versucht zunächst, diplomatisch zu bleiben: «Es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust.» In der Vorrunde sei er klar für Deutschland, erklärt er, was ihm zunächst den Applaus und Jubelrufe des Publikums einbringt.

Für welches Land schlägt das «Bergdoktor»-Herz?

Doch dann kommt der Knackpunkt. Sigl spricht über die K.-o.-Runde: «Wenn Deutschland und Österreich aufeinandertreffen sollten, wird mein Herz natürlich für Österreich schlagen.» Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, fügt er neckisch hinzu: «Und wir werden euch liebevoll nach Hause schicken.»

Diese Aussage löst beim Publikum eine Welle der Empörung aus, und Sigl wird mit Buhrufen überschüttet. Das Publikum macht seinem Ärger lautstark Luft. Moderatorin Andrea Kiewel versucht, die aufgeheizte Stimmung zu entschärfen und fragt: «Kann Deutschland überhaupt vor dem Final auf Österreich treffen?» Die Antwort: Weder Kiewel noch Sigl wissen es. Das Publikum nimmt die Unwissenheit mit Humor, die Wogen glätten sich.

Für alle, die es genau wissen wollen: Ja, Deutschland und Österreich könnten sich begegnen – allerdings erst ab dem Achtelfinal, je nach Turnierverlauf. Sollte es aber tatsächlich dazu kommen, weiss die deutsche Fussballnationalmannschaft immerhin, auf wessen Unterstützung sie eher nicht zählen kann.