TV-Legende Ramona Leiss bekommt im «Fernsehgarten» Vokuhila

Ramona Leiss moderierte den «ZDF-Fernsehgarten» in den 90er Jahren. In der aktuellen Ausgabe war die Moderatorin als besonderer Gast mit dabei - Actionpainting und Vokuhila-Haarschnitt inklusive.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der «ZDF-Fernsehgarten» feiert 40 Jahre mit Ex-Moderatorin Ramona Leiss.

Leiss schnitt sich live eine Vokuhila-Frisur und erntete Begeisterung.

16 Zuschauer nahmen an der Frisuren-Challenge teil, Leiss war Nummer 17.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das ZDF feiert in diesem Sommer 40 Jahre «Fernsehgarten» – und zum besonderen Jubiläum durfte eine beliebte ehemalige Moderatorin selbstverständlich nicht fehlen: Am Sonntagmittag begrüsste Andrea Kiewel (60) auf dem Lerchenberg keine Geringere als Ramona Leiss (69). Ihre Vorgängerin moderierte den «ZDF-Fernsehgarten» von 1993 bis 1999, wie sich langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern werden – und gab auch im Jahr 2026 vor den Kameras des ZDF noch eine exzellente Figur ab.

Ramona Leiss hat Zeit zum Faulenzen

Der «ZDF-Fernsehgarten» feiert 40. Jubiläum. Am 29. Juni 1986 wurde das Erfolgsformat erstmals ausgestrahlt. Das zweite «Fernsehgarten»-Jahrzehnt prägte die geborene Münchnerin Ramona Leiss entscheidend. Nach vielen Jahren war sie jetzt wieder einmal in ihrer alten Show zu Gast. Doch die Frage von Andrea Kiewel, ob sie nach so langer Zeit aufgeregt sei, wieder vor den TV-Kameras zu stehen, verneinte Leiss. Vielmehr fühle sich die Rückkehr ins ZDF für sie an, wie nach Hause zu kommen.

Auch einen Einblick in ihren neuen Alltag gab die 69-Jährige. Sie «habe viel Zeit, faul zu sein, das ist schon mal ganz wichtig», gab Leiss preis. Ausserdem würden sie ihre Enkel auf Trab halten. «Die lassen's mit mir ordentlich krachen», erklärte sie schmunzelnd.

Actionpainting und Vokuhila

Ordentlich krachen liess es auch Ramona Leiss im weiteren Verlauf vom «ZDF-Fernsehgarten». So wurde beim Rückblick auf die 1980er-Jahre die ikonische Vokuhila-Frisur zum Thema. Auch in der Gegenwart ist der «vorne kurz, hinten lang»-Haarschnitt immer öfter wieder zu sehen.

Nun wurde auf dem Mainzer Lerchenberg kurzerhand ein kleines Coiffeur-Studio aufgebaut. Ramona Leiss suchte als Challenge zehn Freiwillige, die sich ihre Haare «vorne kurz, hinten lang» schneiden lassen würden – und nahm schliesslich zur Begeisterung des ZDF-Publikums sogar selbst auf einem der Coiffeurstühle Platz.

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Und auch in das Actionpainting führte die passionierte Malerin, die in München auch ein eigenes Atelier hat, «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel ein. Die zwei Frauen standen plötzlich ganz in weisser Malermontur vor den Kameras – und zwei weissen Leinwänden, die sie synchron bemalten. Leiss erklärte «Kiwi» die einzelnen Schritte der Mal-Methode, bei der Farben mit Schwung auf die Leinwand geklatscht und nicht gemächlich mit einem Pinsel aufgetragen werden. Eine ganz neue Erfahrung für die beliebte Moderatorin.

Ramona Leiss erlebt «schönste Zeit in ihrem Leben» nochmals

Am Ende der Sendung dann das Ergebnis von Leiss' Vokuhila-Challenge: Ganze 16 Besucherinnen und Besucher vom «ZDF-Fernsehgarten» konnte sie zu einer neuen Frisur überreden – und Leiss selbst war die Nummer 17: Ihre naturbelassenen grauen Haare hatte sie sich im Verlauf der Sendung «vorne kurz, hinten lang» schneiden lassen, wurde dafür vom Publikum frenetisch gefeiert.

Andrea Kiewel ging zum Abschluss der Sendung noch vor ihrer Moderationsvorgängerin auf die Knie und umarmte Leiss herzlich. Die so Geehrte erklärte, sie habe «so viel Freude gehabt» und «die schönste Zeit in ihrem Leben» nochmals erleben dürfen.