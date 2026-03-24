Denise Richards spricht offen über ihr Facelifting

Denise Richards hat sich einem grösseren Facelifting unterzogen. Das Ergebnis zeigt die Schauspielerin völlig verändert – und doch so, wie man sie kennt. Das schafften in der jüngsten Vergangenheit auch schon andere Promis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denise Richards (55) spricht offen über ihr Facelifting im Juni 2025

Der Eingriff kostete mindestens 200'000 Dollar bei Ben Talei

Faceliftings boomen in Hollywood, besonders für natürlichere Ergebnisse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Schauspielerin Denise Richards (55) hat sich im vergangenen Juni einem Facelifting unterzogen und spricht nun ganz offen darüber. Etwas, das vor einigen Jahren noch absolut undenkbar gewesen wäre. «Da ich seit meinen Zwanzigern in der Öffentlichkeit stehe, wissen die Leute, wie ich aussehe – ein Facelifting ist nichts, was ich verbergen könnte», begründet sie ihre Entscheidung gegenüber dem «Allure»-Magazin.

Auch gehe sie anderer Frauen wegen offen mit dem Thema um. «Ich würde gerne wissen, was andere Frauen tun. Es geht nicht nur um Seren. Es geht nicht nur darum, sich richtig zu ernähren, Sport zu treiben und all diese Laserbehandlungen und Ähnliches zu machen», stellt Richards klar und stellt sich somit gegen den Mythos von grünen Smoothies und viel Wasser als dem Schönheitselixier.

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Liftings wurden in den vergangenen Jahren immer natürlicher

Für den Eingriff zeigt sich der Schönheitschirurg Ben Talei verantwortlich. «Es war mir eine unglaubliche Freude und Ehre, mit ihrer Wiederherstellung betraut zu werden – und vor allem mit der Bewahrung ihres Charakters und ihrer Schönheit», schreibt er zu einem Instagram-Beitrag, in dem er ausführlich über ihre Operation spricht.

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Tatsächlich ist es ihm gelungen, dass Richards trotz des invasiven Eingriffs noch immer aussieht wie Richards – einfach ein bisschen jünger. Faceliftings dieser Art sorgen seit einigen Jahren für grosses Aufsehen in Hollywood. So zeigte sich das einstige Skandalsternchen Lindsay Lohan (39) 2024 plötzlich deutlich frischer. Liftingspuren à la Katzenfrau Jocelyn Wildenstein (1940–2024) waren dabei keine zu sehen. Auch bei Anne Hathaway (43) wird gemunkelt, dass sie sich einem solchen Eingriff unterzogen habe. Sie sieht heute beinahe jünger aus als in ihren Zwanzigern.

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Einem deutlich als Lifting erkennbaren Eingriff unterzog sich im vergangenen Jahr auch Kris Jenner. Sie könnte mit ihren 70 Jahren mittlerweile gar als Schwester ihrer Töchter durchgehen. Doch wie immer bei den Kardashian-Jenners stellt sich die Frage, wie das Resultat ohne technische Hilfsmittel wie Photoshop und Facetune in echt aussieht.

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Nichts für die Normalverdienerin

Für ein solch natürliches Resultat wie bei Denise Richards muss ziemlich tief in die Taschen gegriffen werden. So berichtete die «New York Post» im Januar über ein bei Ben Talei durchgeführtes Facelift, das mit mindestens 200'000 Dollar zu Buche schlug. Für Richards hat sich jedoch jeder Rappen gelohnt, wie sie gegenüber «Allure» erklärt. «Es hat mein Leben auf so positive Weise verändert. Ich hatte keine Ahnung. Ich wünschte, ich hätte es früher gemacht, aber ich bin dankbar, dass ich es getan habe, als ich es getan habe.»