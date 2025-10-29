Hollywood-Star Jennifer Lawrence spricht offen über Schönheitseingriffe. Die 35-Jährige nutzt Botox und plant eine Brustoperation nach ihrer zweiten Schwangerschaft.

Saskia Schär Redaktorin People

Hollywood-Stars legen sich für die Schönheit unters Messer. Das ist kein Geheimnis, auch wenn es einige als solches behandeln wollen. Doch die Ergebnisse – wie beispielsweise bei Lindsay Lohan (39) oder Christina Aguilera (44) – sprechen für sich. Nun hat sich eine Schauspielerin zu ihren Schönheitseingriffen geäussert, von der viele es wohl kaum gedacht hätten: Jennifer Lawrence (35).

Der «Hunger Games»-Star erklärte im Interview mit «The New Yorker», dass sie Botox nutze, allerdings nur so viel, dass sie ihre Stirn noch bewegen könne. Das sei für sie als Schauspielerin wichtig. Auf Filler hingegen verzichte sie, da man diese in der Kamera gut erkennen könne. Doch Lawrence ist sich nicht nur Nadeln gegenüber offen, sondern auch deutlich invasiveren Eingriffen. So zeigte sie sich von der Idee begeistert, sich eines Tages einem Facelifting zu unterziehen. Gerüchte, dass sie sich einem grösseren Schönheitseingriff bereits unterzogen hatte, stritt sie 2023 ab.

Während dieser Eingriff (hoffentlich) noch weit entfernt ist, ist ein anderer bereits für den November angesetzt: Lawrence lässt sich die Brüste machen. «Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles wieder zurückgebildet», erklärt sie und bezieht sich dabei auf ihre erste Schwangerschaft mit ihrem ältesten Sohn Cy. «Beim zweiten Kind hat sich nichts zurückgebildet», so die Schauspielerin, die im Frühling dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter wurde.

Ausgerechnet die für ihre Natürlichkeit geliebte Lawrence unterzieht sich Schönheitseingriffen

Ziemlich genau ein Jahr nach ihrer zweiten Geburt steht für die Schauspielerin ein Nacktdreh an, für den sie sich mit ihren neuen alten Brüsten sehen will. Einer Brustoperation hätte sie sich allerdings auch unterzogen, wäre sie nicht eine berühmte Schauspielerin, so Lawrence weiter. «Vielleicht würde ich mich nicht so sehr beeilen, um zum Termin zu kommen», überlegte sie. «Aber ich denke schon.»

Dass die für ihre Natürlichkeit und Bodenständigkeit geliebte Lawrence so offen über das Thema spricht, überrascht nicht, ist doch genau diese Ehrlichkeit ein Charakterzug von ihr, für den sie von ihren Fans geliebt wird. Was hingegen verwundert, ist die Tatsache, dass sie auf solche «Verschönerungstechniken» zurückgreift. Sie, die bekannt dafür ist, zu sich und ihrem Körper zu stehen, sie, die lieber gesund und stark ist statt Size 0 trägt, sie, die sich gegen unrealistische Body-Ideale in Magazinen ausspricht.

Doch vielleicht beweist Lawrence damit auch nur, dass sie weiterhin ihre eigenen Entscheidungen trifft, ihren eigenen Weg geht und sich von niemandem dreinreden lässt. Das würde nämlich wohl sowieso nicht funktionieren, wie dieses Zitat von 2015 aus dem «Guardian» zeigt: «Ich hasse es, dass die Welt den Körper einer Frau als öffentliches Eigentum betrachtet. Ich habe nie versucht, Grösse Null zu erreichen, und ich habe mir von niemandem einreden lassen, dass ich das tun sollte.»