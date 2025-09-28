Schneller Frisurenwechsel: Schauspielerin Jennifer Lawrence hat sich zwischen zwei Auftritten in Spanien einen Pony schneiden lassen.

Jennifer Lawrence (35) hat bei ihrer Spanien-Reise mit einer spontanen Typveränderung überrascht. Beim internationalen Filmfestival von San Sebastian erschien die Schauspielerin an einem Tag mit zwei sehr unterschiedlichen Frisuren.

Bei einem Fototermin für ihren Film «Die, My Love» posierte Jennifer Lawrence vor den Kameras zunächst mit einem zeitlosen Styling, bei dem sie ihre Haare komplett nach hinten gesteckt trug. Ihre blonde Mähne war dabei seitlich gescheitelt und zu einem eleganten Dutt im Nacken zusammengebunden. Bei dem Auftritt präsentierte die 35-Jährige eine Kombination aus Shirt und Hose in einem glänzenden, dunklen Stoff. An dem Oberteil war eine auffällige Schleppe angebracht. Das Outfit stammt laut «Vogue» von Phoebe Philo.

Jennifer Lawrence taucht kurze Zeit später mit Pony auf

Später erschien Jennifer Lawrence erneut in einem Outfit von Philo. Verändert hatte sich allerdings ihre Frisur. Sie liess ihr Haar offen und glatt frisiert über die Schultern fallen. Zudem war die Schauspielerin nun mit einem geraden Pony zu sehen, als sie auf dem Filmfestival den Donostia Award entgegennahm. Für den besonderen Moment trug sie ein Kleid in einem dunklen Grün. Das Outfit hatte einen langen und einen kurzen Ärmel sowie ein grosses seitliches Cut-out.

In «Die, My Love» ist Jennifer Lawrence neben Robert Pattinson (39) unter der Regie von Lynne Ramsay (55) zu sehen. Zur Besetzung des Films gehören ausserdem LaKeith Stanfield (34), Sissy Spacek (75) und Nick Nolte (84). In dem Thriller spielt Lawrence eine Ehefrau und Mutter namens Grace. Diese zieht mit Ehemann Jackson von New York City ins ländliche Montana. Ihre sich verschlechternde psychische Gesundheit belastet ihre Ehe dort immer mehr. Der Film feierte seine Weltpremiere im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes und soll im November ins Kino kommen.