Jennifer Lawrence spricht in Cannes über ihre Kinder «Kinder zu haben, verändert alles».

Normalerweise hält Jennifer Lawrence ihr Privatleben bedeckt. Bei der Präsentation ihres neuen Films «Die, My Love» an den Filmfestspielen in Cannes machte sie – inspiriert vom Thema des Stoffes – eine Ausnahme. «Meine Kinder haben mir die Welt eröffnet», so Lawrence.

Publiziert: vor 10 Minuten