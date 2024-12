Die Schönheitsbilder ändern sich. Waren einst glatte, aufgeplusterte Gesichter das Nonplusultra, ist es heute der natürliche Look. Dafür werden etwa Filler aufgelöst. Ein Trend, dem auch in der Schweiz immer mehr Frauen und Männer folgen.

Donatella Versace (69) sorgt dieser Tage bei ihren Fans für Begeisterung, aber auch für Erstaunen. Ihr Gesicht wirkt so verjüngt, dass sie kaum wiederzuerkennen ist. Das Foto auf ihrer Insta-Seite, der über 12 Millionen Menschen folgen, ist klar optimal gefiltert. Ein normales Foto der Musicalpremiere «Der Teufel trägt Prada» zeigt das wahre Bild. Doch selbst da ist offensichtlich, dass die italienische Modedesignerin nicht nur die Haare in dunklerem Ton trägt und die Augenbrauen nicht mehr bleicht – auch Ihre Gesichtszüge wirken verändert, dadurch wirkt sie jünger und natürlicher. Dies fällt aktuell auch bei Popstar Christina Aguilera (43) und Schauspielerin Lindsey Lohan (38) auf.

Sie setzen auf den neuen Hollywoodtrend «back to nature». Dieser besteht nicht etwa darin, auf Schönheitseingriffe zu verzichten. Vielmehr geht es darum, sich mit medizinischer Hilfe einen natürlich wirkenden Look zu verpassen. Ein solcher wird auch in der Schweiz immer öfter verlangt, wie Beauty-Doc und Dermatologe Daniel Fuchs (62) gegenüber Blick bestätigt. «Viele Frauen wie auch Männer, die sich mit Hyaluronfillern die Falten aufspritzen liessen, haben als Ergebnis ein sogenanntes Pillowface, ein Gesicht, das aussieht wie ein Kissen. Bei vielen lösen wir nun die Filler wieder auf», sagt er. «Der übertriebene Look ist vorbei. Heute werden die Exzesse vermieden, die früher die ästhetische Landschaft beherrschten. Subtilere, natürlich aussehende Ergebnisse bei der Gesichts- und Körperbehandlung sind der bemerkenswerteste Trend 2024, der im nächsten Jahr noch mehr zunehmen wird.»

Für Blick schätzt Daniel Fuchs ein, was die genannten drei Stars gemacht haben könnten.

Donatella Versace

«Bei dieser unglaublichen Gesichtstransformation sind wohl mehrere Eingriffe gemacht worden: Facelifting, Nasenkorrektur, Augenlidstraffung, Silikonlippen. Aktuell scheinen die Filler im Gesicht aufgelöst. Zudem erscheint ihre Haut makellos glatt, was durch einen Fraxel-Laser oder durch eine Biostimulatoren-Therapie erreicht werden kann. Donatella Versace wirkt heute viel femininer und jugendlicher.»

Christina Aguilera

«Auch ihre Verwandlung ist beeindruckend. Bei der Sängerin kam es zu einer schnellen Gewichtsabnahme, was allein durch Sport und gesunde Ernährung nicht herbeigeführt werden kann. Ich tippe auf Schlankheitsspritzen. Es scheint, als hätte sie zudem ein Facelift, eine obere Lidstraffung hinter sich – und sie trägt Veneers über ihren Zähnen. Christina Aguilera hatte vor ein paar Jahren eine Phase, in der sie zu viel Filler hatte, was ihr ein kissengesichtsartiges Aussehen verliehen hat. Diese scheinen nun aufgelöst, sie wirkt natürlicher und jünger.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan dürfte sich neben der Verwendung von Botox und der Auflösung von Fillern im Mittelgesicht ein Deep Plane Facelift, eine fortschrittliche Form der Gesichtsstraffung, gegönnt haben. Zudem scheint sie die Augenlider gestrafft zu haben. Auffallend sind ihre konturierte untere Gesichtspartie und ihre harmonischen Wangenknochen, die durch zusätzliche Wangenfiller der neuen Generation oder mit körpereigener Fettimplantation erreicht werden.

