DE
FR
Abonnieren

Verpfuschte Füdli-Op
Gina-Lisa Lohfink wird in Zürich der Po gerichtet

Ein Schönheits-Eingriff in der Türkei wurde für Gina-Lisa Lohfink (39) 2023 zum Albtraum: Nach einem Brazilian Butt Lift kämpfte sie mit 40 Grad Fieber, Schmerzen und lebensgefährlichen Komplikationen. Jetzt liess sie die Folgen in Zürich korrigieren.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/7
Gina-Lisa Lohfink ist mit ihrem Hintern nicht zufrieden. Grund dafür ist ein Beauty-Eingriff in der Türkei 2023.
Foto: Instagram / ginalisa2309

Darum gehts

  • Gina-Lisa Lohfink unterzog sich 2023 einem Brazilian Butt Lift in der Türkei
  • Eingriff verursachte Fieber, Schmerzen
  • Reparaturoperation in Zürich kostete rund 9000 Euro, durchgeführt von Dr. Dorow
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Schaut man sich alte Bilder von Gina-Lisa Lohfink (39) an und vergleicht sie mit heute, so ist kaum zu glauben, dass es sich dabei um dieselbe Person handelt: Die beinahe platinblonden Extensions sind dunkeln gewichen, die Augenbrauen beinahe doppelt so breit geworden und zahlreiche Tattoos sind hinzugekommen. Am meisten fallen allerdings die invasiven und nicht invasiven Schönheitseingriffe auf, denen sie sich seit ihrem ersten TV-Auftritt 2008 bei «Germany's Next Topmodel» unterzogen hat. Dazu gehören mehrere Brustvergrösserungen, Filler und Botox. 

Einer ihrer Schönheitseingriffe endete für die Blondine 2023 nach eigenen Angaben allerdings beinahe tödlich. In der Türkei hatte sie sich damals einem sogenannten Brazilian Butt Lift, kurz BBL, unterzogen. Dabei wird Fett an bestimmten Körperstellen entnommen, um es dann in den Po zu spritzen. BBLs gehören zu den tödlichsten Beauty-Eingriffen. Auch bei Lohfink verlief nicht alles so, wie erhofft. 40 Grad Fieber und starke Schmerzen waren die Folge, wie Lohfink einst der «Bild» erzählte. «Ich bin fast gestorben! So viel Angst hatte ich noch nie.»

Was du über den Brazilian Butt Lifting wissen musst

Wie funktioniert ein Brazilian Butt Lifting?

Als Erstes wird Fett von den Hüften, dem unteren Rücken, dem Bauch oder den Oberschenkeln abgesaugt.

Mit einem speziellen Gerät wird das Fett anschliessend vom Blut und anderen Bestandteilen getrennt, bevor es an bestimmten Stellen in die Gesässmuskulatur injiziert wird.

Die Operation dauert in der Regel einige Stunden. Nach Angaben des «American Board of Cosmetic Surgeons» kann es vorkommen, dass Teile des injizierten Fetts an der gewünschten Stelle im Po nicht «ankommt».

Warum will man einen Brazilian Butt Lifting?

Ein flacher Po ist der am häufigsten genannte Grund für eine Po-Vergrösserung. Laut Experten tragen Bilder von Prominenten und Influencern dazu bei, dass sich besonders junge Menschen unwohl in ihrem Körper fühlen und Idealen nacheifern.

Im Juli erklärte die Londoner Schönheitschirurgin Dr. Veerle Rotsaert gegenüber «Daily Mail», dass sie Patienten von dem Eingriff abrät. «Wenn Menschen in meiner Praxis mehr Volumen im Gesässbereich wünschen, kläre ich sie zunächst über die reguläre Anatomie auf.»

Welche Risiken gibt es?

Brazilian Butt Lifting gehört zu den gefährlichsten kosmetischen Eingriffen überhaupt. Das Sterberisiko ist höher als bei den meisten anderen Operationen.

Gelangt das Fett in den Blutkreislauf, kann dies ein potenziell tödliches Gerinnsel verursachen. Zu den allgemeinen Nebenwirkungen gehören schwere Infektionen, Blutergüsse, Schwellungen, vorübergehende Taubheit und Narben.

Wie hoch sind die Kosten?

Im Durchschnitt kostet die Behandlung in der Schweiz 10'000 Franken.

Warum reisen Menschen für einen Brazilian Butt Lifting ins Ausland?

Seit Jahrzehnten werden Frauen davor gewarnt, sich an Orten wie der Türkei, Osteuropa oder Südostasien billiger operieren zu lassen. Die niedrigen Kosten und professionell scheinenden Angebote machen solche Reisen aber attraktiv.

imago/Science Photo Library

Wie funktioniert ein Brazilian Butt Lifting?

Als Erstes wird Fett von den Hüften, dem unteren Rücken, dem Bauch oder den Oberschenkeln abgesaugt.

Mit einem speziellen Gerät wird das Fett anschliessend vom Blut und anderen Bestandteilen getrennt, bevor es an bestimmten Stellen in die Gesässmuskulatur injiziert wird.

Die Operation dauert in der Regel einige Stunden. Nach Angaben des «American Board of Cosmetic Surgeons» kann es vorkommen, dass Teile des injizierten Fetts an der gewünschten Stelle im Po nicht «ankommt».

Warum will man einen Brazilian Butt Lifting?

Ein flacher Po ist der am häufigsten genannte Grund für eine Po-Vergrösserung. Laut Experten tragen Bilder von Prominenten und Influencern dazu bei, dass sich besonders junge Menschen unwohl in ihrem Körper fühlen und Idealen nacheifern.

Im Juli erklärte die Londoner Schönheitschirurgin Dr. Veerle Rotsaert gegenüber «Daily Mail», dass sie Patienten von dem Eingriff abrät. «Wenn Menschen in meiner Praxis mehr Volumen im Gesässbereich wünschen, kläre ich sie zunächst über die reguläre Anatomie auf.»

Welche Risiken gibt es?

Brazilian Butt Lifting gehört zu den gefährlichsten kosmetischen Eingriffen überhaupt. Das Sterberisiko ist höher als bei den meisten anderen Operationen.

Gelangt das Fett in den Blutkreislauf, kann dies ein potenziell tödliches Gerinnsel verursachen. Zu den allgemeinen Nebenwirkungen gehören schwere Infektionen, Blutergüsse, Schwellungen, vorübergehende Taubheit und Narben.

Wie hoch sind die Kosten?

Im Durchschnitt kostet die Behandlung in der Schweiz 10'000 Franken.

Warum reisen Menschen für einen Brazilian Butt Lifting ins Ausland?

Seit Jahrzehnten werden Frauen davor gewarnt, sich an Orten wie der Türkei, Osteuropa oder Südostasien billiger operieren zu lassen. Die niedrigen Kosten und professionell scheinenden Angebote machen solche Reisen aber attraktiv.

Die Folgen des Eingriffs spürte – und sah – der Reality-Star bis in jüngster Vergangenheit ständig. Nicht nur litt sie unter Schmerzen, nein, ein Teil des Fettes war auch in ihre Oberschenkel gerutscht und hatte dort unförmige Beulen hinterlassen. Darin liessen sich zudem Filler, Eiter, verunreinigtes Material und Entzündungen finden. In einer dreistündigen Operation in Zürich hat sie all den «Dreck», wie sie es gegenüber «Bild» nennt, entfernen lassen. Im November sprach sie ein erstes Mal über den Eingriff in der Limmatstadt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Eingriff kostete mehrere Tausend Euro

Durchgeführt hat den Eingriff Dr. Andreas Dorow (53), der sich auch für die Brustvergrösserung von Davina Geiss (22), das Facelifting von Carmen Geiss (60) und die gestrafften Oberarme von Iris Klein (58) verantwortlich zeigt. Die Operation habe er trotz Warnungen von Kollegen durchgeführt, meint er bei «Bild». «Sie haben gesagt: Das lohnt sich nicht, das ist ein Albtraum-Fall. Aber ich wusste: Wir müssen ihr helfen.» 

Mehr zu Gina-Lisa Lohfink
Schweizer Ärzte sollen Gina-Lisa Lohfinks Po retten
Nach verhunzter Türkei-OP
Schweizer Ärzte sollen Gina-Lisa Lohfinks Po retten
Die erfolgreichsten «Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen
Lena Gercke, Barbara Meier
Die erfolgreichsten «Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen
Das sind die höchsten Antrittsgagen seit dem Start 2004
Gil Ofarim erhält 300’000 Euro
Das sind die höchsten Gagen beim RTL-Dschungelcamp
Gina-Lisa Lohfink hat den Führerschein zurück
Idiotentest bestanden
Lohfink hat Führerschein zurück – und kriegt 640-PS-Lambo

Eine Seite ist bereits operiert, die zweite wird noch folgen. «Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg. Auch diese ständige Angst. Ich bin noch am Leben. Unkraut vergeht nicht!», so Lohfink erleichtert nach dem Eingriff, für den sie ganz schön tief in die Taschen greifen muss. Dr. Dorow spricht von Kosten in Höhe von rund 9000 Euro, «allein um Schäden früherer Pfusch-Operationen zu beheben». 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen