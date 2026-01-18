Gina-Lisa Lohfink wird in Zürich der Po gerichtet

Was du über den Brazilian Butt Lifting wissen musst

Wie funktioniert ein Brazilian Butt Lifting?

Als Erstes wird Fett von den Hüften, dem unteren Rücken, dem Bauch oder den Oberschenkeln abgesaugt.

Mit einem speziellen Gerät wird das Fett anschliessend vom Blut und anderen Bestandteilen getrennt, bevor es an bestimmten Stellen in die Gesässmuskulatur injiziert wird.

Die Operation dauert in der Regel einige Stunden. Nach Angaben des «American Board of Cosmetic Surgeons» kann es vorkommen, dass Teile des injizierten Fetts an der gewünschten Stelle im Po nicht «ankommt».

Warum will man einen Brazilian Butt Lifting?

Ein flacher Po ist der am häufigsten genannte Grund für eine Po-Vergrösserung. Laut Experten tragen Bilder von Prominenten und Influencern dazu bei, dass sich besonders junge Menschen unwohl in ihrem Körper fühlen und Idealen nacheifern.

Im Juli erklärte die Londoner Schönheitschirurgin Dr. Veerle Rotsaert gegenüber «Daily Mail», dass sie Patienten von dem Eingriff abrät. «Wenn Menschen in meiner Praxis mehr Volumen im Gesässbereich wünschen, kläre ich sie zunächst über die reguläre Anatomie auf.»

Welche Risiken gibt es?

Brazilian Butt Lifting gehört zu den gefährlichsten kosmetischen Eingriffen überhaupt. Das Sterberisiko ist höher als bei den meisten anderen Operationen.

Gelangt das Fett in den Blutkreislauf, kann dies ein potenziell tödliches Gerinnsel verursachen. Zu den allgemeinen Nebenwirkungen gehören schwere Infektionen, Blutergüsse, Schwellungen, vorübergehende Taubheit und Narben.

Wie hoch sind die Kosten?

Im Durchschnitt kostet die Behandlung in der Schweiz 10'000 Franken.

Warum reisen Menschen für einen Brazilian Butt Lifting ins Ausland?

Seit Jahrzehnten werden Frauen davor gewarnt, sich an Orten wie der Türkei, Osteuropa oder Südostasien billiger operieren zu lassen. Die niedrigen Kosten und professionell scheinenden Angebote machen solche Reisen aber attraktiv.