Nach verhunzter OP in der Türkei
Schweizer Ärzte sollen Gina-Lisa Lohfinks Po retten

Gina-Lisa Lohfink hat nach einem Schönheitseingriff in der Türkei anhaltende Schmerzen im Po. Nun hofft das deutsche Model, Rettung in einer Schweizer Klinik zu finden.
Gina-Lisa Lohfink unterzog sich 2023 einer Po-OP in der Türkei.
Darum gehts

  • Gina-Lisa Lohfink hat Schmerzen nach einer OP in der Türkei
  • Sie plant eine erneute Operation in der Schweiz Anfang 2026
  • Lohfink präsentierte kürzlich einen futuristischen Look für ein Fotoshooting
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Gina-Lisa Lohfink (39) kämpft aktuell mit gesundheitlichen Problemen, wie sie der «Bild» erzählt. 2023 legte sich das deutsche Model in der Türkei unters Messer. Sie liess sich damals ihren Hintern machen, unterzog sich einer sogenannten «Brazilian-Butt-Lift»-Operation.

Seither plagen Lohfink Schmerzen, wie sie jetzt verrät. Diese seien so gross, dass sie sich nächste Woche einer MRT-Untersuchung unterziehen werde und Anfang 2026 erneut unters Messer kommen werde. Statt wieder in die Türkei zu fahren, zieht es das Model dieses Mal in die Schweiz.

«Ich hab natürlich ein bisschen Angst davor, aber ich vertraue den Ärzten in der Schweiz. Was mir in der Türkei passiert ist, wünsche ich niemandem», erzählt Lohfink gegenüber der «Bild». Eine Woche lang habe sie nach dem Eingriff mit 40 Grad Fieber im Bett gelegen, sei eigenen Angaben nach «fast gestorben». 

Jetzt setzt das Model ihre Hoffnungen auf die Schweizer Spezialisten. Wo die OP genau stattfinden wird, ist nicht bekannt. Eine Blick-Anfrage beim Management von Gina-Lisa Lohfink bezüglich des Eingriffes blieb bislang unbeantwortet. 

Lohfink überrascht mit neuem Look

Das Model zeigte sich kürzlich auch mit einem komplett veränderten Aussehen. Für das Magazin «Title Mag» präsentierte sie sich mit einem futuristischen Look – der fast schon an Donatella Versace (70) erinnert. 

Lohfink selber zeigt sich nach dem Fotoshooting begeistert. Gegenüber «Bild» sagt das Model: «Das ist eine ganz andere Seite von mir. Absolutes High Fashion! Ich gehe damit international. Ich finde, ich sehe mega aus.» 

