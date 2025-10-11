Charlie Sheens Tochter Sami dankt Gott für Beauty-Eingriffe

Die 21-jährige Tochter von Charlie Sheen hat sich bereits einigen Eingriffen unterzogen. Auf Instagram teilt sie ein Vorher-nachher-Fotos und verrät, was sie bereits alles hat machen lassen.

1/5 Sami Sheen zeigt auf Instagram Vorher-nachher-Fotos und verrät dabei, was sie bereits alles hat machen lassen. Foto: Instagram / samisheen

Darum gehts Sami Sheen zeigt drastische Veränderung ihres Aussehens auf Instagram

Sie macht mehrere Schönheitseingriffe öffentlich – und dass sie Bildbearbeitungs-Apps nutzt

21-jährige Tochter von Charlie Sheen plant Implantat-Entfernung im November Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Sami, die Tochter von Charlie Sheen (60), ist gerade einmal 21 Jahre alt – und hat schon so einige Schönheitseingriffe hinter sich. Wie sehr sich ihr Aussehen in den vergangenen sieben Jahren verändert hat, zeigt sie diese Woche auf Instagram. Dort hat sie zwei Bilder nebeneinandergestellt. Eines zeigt sie im Alter von etwa 14 Jahren mit blonden Haaren, einem langärmligen Shirt und einer Herzkette um den Hals. Das andere wurde erst kürzlich an einem Musikfestival aufgenommen und zeigt sie mit rosaroten, langen Haaren, einem knappen pinken Bikinioberteil und voluminösen Lippen.

Dem Bild fügt sie folgende Worte hinzu: «Gott sei Dank gibt es Haarverlängerungen, Lippenfüller, Brustvergrösserungen, Nasenkorrekturen, Veneers und Kiss 2 auf Face App».

Damit verrät sie nicht nur, was sie bisher hat machen lassen, sondern auch, dass sie trotz der zahlreichen Eingriffe noch immer auf eine App zurückgreift, mit der sie ihr Äusseres auf Fotos nach ihrem Gusto anpassen kann. Zufrieden mit ihrem Aussehen ist sie wohl auch nach all den Eingriffen nicht.

Lässt sie sich ihre Implantate entfernen?

Ihre Brüste hatte sich Sami Sheen 2023 machen lassen, ein Jahr nachdem sie im Alter von 18 Jahren der Blüttelplattform Onlyfans beigetreten war. Obwohl sie sich mit der neuen Oberweite einen langersehnten Wunsch erfüllte, sollte ihr das langfristig kein Glück bringen. So sprach sie im Juni erstmals davon, unter der Breast Implant Illness zu leiden. Dabei kämpfen Frauen mit vergrösserten Brüsten mit unterschiedlichen Symptomen wie beispielsweise Haarausfall, extremer Müdigkeit, Schmerzen oder auch psychischen Beschwerden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihre Implantate wollte sie sich daher ursprünglich so schnell wie möglich entfernen lassen. Schaut man sich ihren neusten Instagram-Post an, wird aber klar, dass dies trotz all ihrer Beschwerden bisher nicht geschehen ist. Anfang Oktober gab sie dazu auf Tiktok ein Update und erklärte, dass bei ihr vier Hernien festgestellt wurden, derer sie sich nun entledigen wolle. Träten die Symptome danach weiterhin auf, überlege sie sich nochmals, ob sie die Implantate entfernen lassen wolle. Denn eigentlich wolle sie das gar nicht.

Da sie die Brustimplantate vorerst also behält, kann sie sich einen anderen Wunsch erfüllen: als Pamela Anderson verkleidet Halloween zu feiern. Mit dieser Idee im Hinterkopf entschied sie sich im Juli noch gegen eine sofortige Entfernung der Implantate.