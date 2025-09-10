Charlie Sheen feiert acht Jahre Nüchtern- und Enthaltsamkeit. In seinen neuen Memoiren und einer Netflix-Dokumentation spricht der Schauspieler offen über seine turbulente Vergangenheit mit Drogen und Sex.

Charlie Sheen, einst berüchtigter Hollywood-Badboy, feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag und blickt auf ein turbulentes Leben zurück. Der Schauspieler veröffentlicht nun seine Memoiren «The Book of Sheen», in denen er überraschende Details aus seinem Leben preisgibt. Beim Magazin «People» geht er noch genauer auf seinen Lebensweg ein.

Bereits seine Geburt sei dramatisch gewesen: «Ich wurde tot geboren», schreibt Sheen. Er sei von der Nabelschnur stranguliert worden und musste wiederbelebt werden. Mit 15 habe er seine Jungfräulichkeit an eine Prostituierte in Las Vegas verloren – bezahlt mit der Kreditkarte seines Vaters Martin Sheen (85).

«Es ist befreiend»

Der exzessive Drogenkonsum zieht sich wie ein roter Faden durch Sheens Leben. 1998 erlitt er eine beinahe tödliche Kokain-Überdosis, insgesamt war er siebenmal in Entzugskliniken. 2011 folgte die HIV-Diagnose. Sheen berichtet weiter von Sex mit Männern. Es sei «befreiend, jetzt darüber sprechen zu können».

Nach acht Jahren Nüchtern- und Enthaltsamkeit empfindet Sheen heute «Dankbarkeit». «Vieles davon sollte als Zugabe betrachtet werden», sagt er weiter. Und: «Es ist geborgte Zeit oder mein zehntes Leben.»

«Er kann nicht anders, als alles zu zerstören»

In der Netflix-Dokumentation «aka Charlie Sheen» äussert sich sein ehemaliger «Two and a Half Men»-Kollege Jon Cryer (60) besorgt: «Ein Teil des Zyklus in Charlie Sheens Leben war, dass er schreckliche Fehler macht, ganz unten ankommt und dann die Dinge wieder in Gang bringt und viel Positives in sein Leben bringt – und genau dann brennt er sich wieder aus und kann nicht anders, als alles zu zerstören».

Sheen selbst gibt zu, dass er einige Filme nur gedreht habe, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. «Ich war immer ziemlich gut befreundet mit meinen Dealern», erzählte er weiter. «Wenn man mit ihnen abhängt, bekommt man normalerweise einen besseren Preis für den Stoff.»

«Bin unrealistisch optimistisch»

Sheen hat seit einem Jahr keinen Kontakt zu seiner Tochter Sami (21), die auf Onlyfans aktiv ist. «Es ist schrecklich. Ich kann nicht lügen», sagte er. «Aber ich bin fast unrealistisch optimistisch, weil ich es sein muss.»

Sheens HIV-Erkrankung ist laut eigener Aussage unter Kontrolle. Nach Jahren der sexuellen Eskapaden lebe er nun zölibatär, schliesst aber eine neue Beziehung in Zukunft nicht aus.

Der Schauspieler übernimmt die volle Verantwortung für sein Leben: «Ich denke, eines der durchgängigen Themen in dem Buch ist, dass wirklich alles um Entscheidungen geht. Und alles, was ich getan habe, [...], geschah aus freier Entscheidung.»