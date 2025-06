Darum gehts «King of Queens»: Beliebte Sitcom der Nullerjahre kehrt auf 5+ zurück

Kevin James spielt korpulenten Paketboten mit Herz am rechten Fleck

Mischa Christen, Redaktor TELE

Die Sitcoms der Nullerjahre haben eine ganze Generation geprägt. Mit trockenem Humor, lebensnahen Geschichten und Figuren, die längst Kultstatus erreichten. Ob «Two and a Half Men», «How I Met Your Mother» oder «The Big Bang Theory» – alle haben sie Witz mit Emotion verbunden und den Zeitgeist perfekt eingefangen. Beziehungschaos, Freundschaft und Alltag wurden pointiert verquirlt, was bis heute in der Popkultur nachhallt.

Wer über Sitcoms dieser Ära spricht, kommt an «King of Queens» (1998–2007) nicht vorbei. Kurz vor der Jahrtausendwende gestartet, avancierte die Serie schnell zum weltweiten TV-Liebling. Das Erfolgsrezept? Ein Gag jagt den nächsten. Doch statt heiler Familienidylle gab es markige Sprüche über Dicke, Doofe, Schwule und Schwarze – gewürzt mit so viel Selbstironie, dass es nie verletzend wirkt. Geschossen wird auf alle(s). Hier gehts zum Beitrag von TELE.

Kevin James spielt einen korpulenten, einfach gestrickten New Yorker Paketboten mit dem Herz am rechten Fleck. Gattin Carrie (Leah Remini) arbeitet als Sekretärin und ist stets bemüht, etwas mehr vom Leben zu erhaschen. Nachdem ihr Vater (Jerry Stiller), ein jähzorniger Zyniker, sein Haus abgefackelt hat, zieht er bei den beiden ein. Fortan wird gestritten wie die Kesselflicker.

Nach der Absetzung von «King of Queens» 2007 wechselte Kevin James ins Spielfilmfach und haute zahlreiche Slapstickstreifen raus. 2016 kehrte er zur Sitcom zurück und gab in «Kevin Can Wait» einen pensionierten Cop, der seiner Familie auf den Senkel geht. An seinen «KoQ»-Erfolg konnte er jedoch nicht mehr anknüpfen: Nach zwei Staffeln wurde «Kevin» abgesägt. Auch seine Sitcom «The Crew» kam bei Netflix nicht über Staffel 1 hinaus.

«King of Queens»

Doch wieso fade Serienaufgüsse eintrichtern, wenn man sich in die Nullerjahre-Sitcoms lullen kann? Für all jene, die (nochmals) ganz vorne einsteigen wollen: 5+ spult «King of Queens» zurück zu Episode 1 und schickt uns in eine Ära, in der Lachen noch analog war. Und wer den Gag mal nicht schnallt: Die eingespielten Lacher verraten, wann man sich auf die Schenkel klopfen soll.

Diese US-Sitcoms haben die Nuller-Jahre ebenfalls geprägt:

«The Big Bang Theory»

Im Mittelpunkt stehen vier brillante, sozial unbeholfene Wissenschaftler, deren Leben durch den Kontakt mit ihrer bodenständigen, lebensfrohen Nachbarin auf den Kopf gestellt wird.

«How I Met Your Mother»

Fünf Freunde erleben in New York die Höhen und Tiefen des Lebens. Im Zentrum steht die Suche nach der grossen Liebe – erzählt mit viel Humor und jeder Menge Rückblenden.

«Alle lieben Raymond»

Ein Sportreporter lebt mit Frau und Kids neben seinen neugierigen Eltern und dem verpeilten Bruder. Familiäre Konflikte und Alltagsknatsch führen zu liebevoll-chaotischen Momenten.

«Two and a Half Men»

Ein trinkfreudiger Frauenheld nimmt seinen knausrigen Bruder und dessen dümmlichen Sohn bei sich auf. Chaos pur – nach dem Rauswurf von Charlie Sheen verlor die Serie ihre Seele.

«Friends»

Sechs enge Freunde meistern gemeinsam das Leben in New York. Liebe, Karriere und Freundschaft stehen im Zentrum – begleitet von viel Humor und emotionalem Zusammenhalt.

