Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Die zweite Staffel von Squid Game geht kommende Woche auf Netflix weiter. Foto: Noh Ju-han / Netflix

Streaming-Dienste veröffentlichen neue Serien und Fortsetzungen im Juni 2025

Squid Game, The Bear und Ironheart gehören zu den Highlights

Über 10 neue Serien und Filme starten auf Netflix, Sky und anderen

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Spielt eine Serie oder ein Film viel Geld ein, sind die Produzenten meist versucht, den Goldesel mit Fortsetzungen weiterzumelken. Das kann funktionieren oder zünftig in die Hose gehen. Ein gelungener Fall ist «Terminator»: Der zweite Teil der Endzeitreihe überflügelte den Erstling und setzte mit bahnbrechender Technik neue Massstäbe. Ganz anders die Komödie «Police Academy»: Die klamaukige Bullentruppe verflachte mit jeder weiteren Folge und setzte erst mit der siebten Folge sich selbst den längst überfälligen Gnadenschuss. Dazwischen liegt das geniale Gleichgewicht von «Back to the Future», das als charmante Sci-Fi-Trilogie längst Kultstatus erlangt hat. Und dann ist da «Squid Game»: Die 1. Staffel war ein Hype – intensiv, gesellschaftskritisch, visuell markant. Doch schon die Ankündigung der Fortsetzung liess Zweifel aufkeimen: Kann man ein Konzept fortführen, das eigentlich von seinem radikalen Finale lebt? Die dritte und letzte Staffel des koreanischen Phänomens läuft jedenfalls am 27. Juni 2025 bei Netflix an.

Squid Game

Staffel 2 endete mit einem Cliffhanger. Seong Gi-hun hat mit anderen Teilnehmern eine Rebellion gegen die Organisatoren der tödlichen Spiele angezettelt. Doch sie scheiterte blutig – und der maskierte Spielleiter Hwang In-ho tötete zur Strafe Gi-huns besten Freund. Da die zweite und dritte Staffel zusammen gedreht wurden, geht es nun nur knapp ein halbes Jahr später bereits weiter. Und Fans müssen tapfer sein. Zum Beitrag

Netflix | Thrillerserie | Staffel 2 | ab 27. Juni 2025

Smoke ★★★★☆

Vor drei Jahren schickte Apple TV+ die Miniserie «Black Bird» an den Start. Das stark besetzte Psychogramm eines Serientäters hinter Gittern packte Streaming-Fans und Kritiker gleichermassen. Also liess Apple die Macher von «Black Bird» erneut ran. Allen voran Autor und Produzent Dennis Lehane, aus dessen Feder schon psychodramatische Perlen wie «Mystic River» und «Shutter Island» tropften. Zum Beitrag

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 27. Juni 2025

The Bear

Der versiffte Dreck in der Chicagoer Imbissbude aus Season 1 ist schon lange weggeputzt. Unterdessen hat Carmy (Jeremy Allen White) daraus ein Edelrestaurant gemacht. Der Umgangston ist aber nach wie vor rau und sehr laut, die Familiengeschichten haarsträubend und das Menü wie erwartet absolut exzellent!

Disney+ | Dramaserie | Staffel 4 | ab 26. Juni 2025

The Gilded Age

Nach dem sogenannten Opera War haben sich die Kräfteverhältnisse im New York des 19. Jahrhunderts verschoben: Die alte Garde wurde offiziell abgesetzt, nun drängt die Familie Russel an die Spitze der feinen Gesellschaft und geht dafür grosse Risiken ein. – Mix aus opulenter Inszenierung und tiefgreifenden gesellschaftlichen Themen.

Sky Show | Dramaserie | Staffel 3 | ab 23. Juni 2025

Ironheart

Zur Erinnerung: In «Black Panther: Wakanda Forever» (2022) war Riri Williams erstmals zu sehen. Sie ist eine geniale junge Erfinderin und tritt in ihrem selbstentwickelten Tech-Anzug in die Schuhe von Iron Man. In ihrer ersten eigenen Serie will ihr Parker Robbins (Anthony Ramos) die Chance zum Heldendasein geben. Oder tut er nur so?

Disney+ | Actionserie | Staffel 1 | ab 25. Juni 2025

Countdown

Ein Beamter des US-Heimatschutzministeriums wird ermordet. Sofort wird LAPD-Detective Mark Meachum (Jensen Ackles) für ein geheimes Einsatzteam rekrutiert. Doch die Jagd nach dem Mörder deckt ein Komplott auf, das finsterer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Und schon bald gilt es ganz Los Angeles zu retten.

Prime Video | Dramaserie | Staffel 1 | ab 25. Juni 2025

Wicked ★★★★☆

In der Verfilmung des populären Musicals kommt Elphaba (Cynthia Erivo) an die Magie-Universität. Musterschülerin Galinda (Ariana Grande) zickt sie zwar an, doch die zwei werden Freunde. Von den 10 Oscarnominationen holte der Film jene für Kostüme und Ausstattung. Im November kommt schon die Fortsetzung in die Kinos.

Sky Show | Fantasymusical | ab 27. Juni 2025

A Different Man ★★★★☆

Schauspieler Edward (Sebastian Stan) wird dank eines Experimentes seine Gesichtsverformung los. Er gibt sich eine neue Identität und will eine Rolle ergattern, die auf seinem Leben basiert. Doch ein deformierter Schauspieler (Adam Pearson) schnappt sie ihm weg. Ein sperriger, mutiger, stimmungsvoller Genremix – aber nicht für alle.

Sky Show | Thrillerdrama | ab 26. Juni 2025

Anora ★★★★☆

Der grosse Gewinner der letzten Oscarverleihung gewann u. a. die Hauptpreise für Film, Regie und Hauptdarstellerin. Er erzählt mit viel Dynamik eine Art Anti-«Pretty Woman»: Stripperin Anora (Mikey Madison) heiratet den Oligarchensohn Wanja (Mark Ejdelschtejn). Als dessen Familie dahinterkommt, wird es turbulent.

Sky Show | Tragikomödie | ab 21. Juni 2025

David Frost vs. ★★★★☆

Starjournalist David Frost (1939–2013) holte Persönlichkeiten wie Richard Nixon, Jane Fonda, Muhammad Ali oder die Beatles zum Talk vor die Kamera. Die Dokuserie zeigt anhand von unveröffentlichtem Archivmaterial die grössten Momente seiner Karriere. Prominente Zeitzeugen wie Tony Blair und Liam Neeson erinnern sich.

Sky Show | Dokuserie | ab 27. Juni 2025

The Ultimatum: Queer Love

Sechs lesbische bzw. non-binäre Paare treten zum Beziehungstest an. Sie stehen kurz vor der Hochzeit, sind sich aber nicht gleichermassen sicher, ob sie heiraten wollen. Also gibt es ein Ultimatum: Sie müssen sich innert 8 Wochen auf die Hochzeit festlegen oder es ganz sein lassen. Unterdessen darf man auch neue Partner*innen sichten.

Netflix | Dokusoap | Staffel 2A | ab 25. Juni 2025

In voller Blüte: Gemeinsam für unsere Rechte

In knapp zwei Dutzend US-Bundesstaaten ist das Recht auf Abtreibung seit dem Ende von Roe v. Wade 2024 illegal oder eingeschränkt. Seitdem nehmen Frauen in Not grosse Risiken und Reisen auf sich, um Hilfe zu erhalten. Die Dokuserie erzählt von betroffenen Frauen und ohnmächtigen Medizinern.

Paramount+ | Dokuserie | ab 26. Juni 2025

Weitere Starts:



Netflix

21.06. – October Sky (Drama)

21.06. – The Great Indian Kapil Show (Talkshow)

21.06. – Faith in the Impossible (Drama)

22.06. – Good Boys – Nix für kleine Jungs (Komödie)

23.06. – I'm Your Venus (Dokumentarfilm)

23.06. – Das Empire-Team (Komödie)

Sky Show

22.06. – Ghostbusters: Legacy (Fantasykomödie)

22.06. – Mothers' Instinct (Thriller)

26.06. – Community (Sitcom, Staffeln 1–6)

26.06. – Der Green River Killer: Vater, Ehemann, Serienmörder (Dokumentation)

27.06. – Grimsburg (Animationsserie, 2. Staffel)

Prime Video

27.06. – Marry My Husband (Dramaserie, 1. Staffel)

27.06. – Infiltrada en el búnker (Dokumentation)

