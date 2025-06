Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Rebellisch, frech und emotional: «The Buccaneers» gehen am 18. Juni 2025 auf Apple TV+ in die 2. Staffel. Foto: Angus Pigott

Darum gehts Streaming-Highlights der Woche 23: Historische Serien boomen mit Glanz und Drama

The Buccaneers, Olympo und Elsbeth starten neue Staffeln auf Streaming-Plattformen

Neun neue Serien und Filme erscheinen zwischen 14. und 20. Juni 2025

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Historische Serien boomen. Wen wundert's? Stillen sie doch unsere Sehnsucht nach Glanz, Drama und grossen Gefühlen inmitten von Korsetts, Palästen und höfischen Skandalen. Ende 2020 vollführte das Sittengemälde «Bridgerton» pastellfarben ein sinnliches Ballett aus verbotenen Berührungen und sprengte prompt Netflix' Abrufzahlen.

Andere Anbieter zogen nach. So hofiert uns diese Woche «The Buccaneers» bei Apple TV+ bereits in die 2. Staffel, wo junge Amerikanerinnen die steife Oberschicht des aristokratischen Englands crashen. Oder die HBO-Serie «The Gilded Age» (Season 3 demnächst auf Sky Show): Sie zeigt die gesellschaftlichen Umbrüche im New York der 1880er. Und um «The Crown» kommt man natürlich auch nicht rum: Stolz thront die Historienserie über dem Genre und malt eine royale Chronik zwischen Pflichtgefühl, innerer Zerrissenheit und dem einsamen Gewicht der Krone. Indeed, Your Majesty!

Rebellisch, frech und emotional: «The Buccaneers» gehen am 18. Juni 2025 auf Apple TV+ in die 2. Staffel. Apple TV+

The Buccaneers

In Staffel 1 stürzten sich die Töchter neureicher Amerikaner ins aristokratische London der 1870er und entfachten einen angloamerikanischen Klassenkampf. Nun sind sie keine Aussenseiterinnen mehr, England ist ihr Daheim. Doch sie haben sich verändert, nicht nur zum Guten. – Serie um Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Geburt und Tod.

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 2 | ab 18. Juni 2025

Olympo

Amaia (Clara Galle) ist die sehr ehrgeizige Kapitänin des Synchronschwimm-Nationalteams Spaniens. Als ihr auffällt, dass einige Sportlerinnen ihre Leistung auf unerklärliche Weise gesteigert haben, wird sie skeptisch. Jahrelanges, qualvolles Training stellen die Athletinnen vor ein Dilemma: Wie weit wollen sie gehen, um zu gewinnen?

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 20. Juni 2025

Elsbeth

Das Spinoff von «The Good Wife» und «The Good Fight» kam super an, also gibt es 20 neue Folgen über die scharfsinnige Anwältin Elsbeth (Carrie Preston). Stets kunterbunt angezogen und mit mindestens drei grossen Taschen im Schlepptau, unterstützt die Chicagoerin die New Yorker Polizei bei den Ermittlungen. – Wöchentlich Doppelfolgen.

Sky Show | Dramedyserie | Staffel 2 | ab 14. Juni 2025

Ein Artikel aus «Tele»

The Waterfront

In Havenport im US-Staat North Carolina haben Buckleys das Sagen: Von Fischerei bis Restaurantszene dominieren sie alles in der Stadt. Dann erleidet Patriarch Harlan (Holt McCallany) zwei Herzinfarkte. Während er sich erholt, übernehmen Frau und Sohn das Imperium und stürzen es in eine Krise. – Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 19. Juni 2025

Here After ★★☆☆☆

Das junge Klaviertalent Robin (Freya Hannan-Mills) ist nach einem Unfall so gut wie tot. Zur Freude von Mutter Claire (Connie Britton) erwacht sie wieder – fortan verhält sich Robin aber unheimlich. Für das Publikum bleibt dies alles träge. Und dass der halbe Film in «Dutch Angle» (schräg gehaltener Kamera) gefilmt ist, wirkt auch etwas plump.

Paramount+ | Horrordrama | ab 13. Juni 2025

Arthur der Grosse ★★★☆☆

Ein Hund und ein Underdog-Team: Es scheint, als sei die Geschichte im Labor für Wohlfühl-Unterhaltung entstanden. Aber sie ist wahr – und gelungen! Der in die Jahre gekommene Michael (Mark Wahlberg) nimmt mit einem Team am 700-km-Extremsport-Rennen durch die Dominikanische Republik teil. Hilfe gibt’s von einem Strassenköter.

Sky Show | Abenteuerdrama | ab 15. Juni 2025

K-Pop Demon Hunters

Als Dämonen die Seelen ihrer Fans rauben, schlagen drei weibliche K-Pop-Stars zurück. Doch die Dämonen reagieren: indem sie eine Boyband gründen und so die Fans auf ihre Seite holen. Neben hübschen Ideen und ausgefallener Animation bietet der Film natürlich viel Musik – unter anderem von der K-Pop-Band Twice.

Netflix | Animationsfilm | ab 20. Juni 2025

Kaulitz & Kaulitz ★★★★☆

Staffel 1 über die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill ging bei Netflix hoch wie eine Riesentischbombe. Nun kommt neuer Zündstoff – und Bill verspricht: «Staffel zwei wird wie Staffel eins auf Ecstasy!» Ein Poolbau, eine TV-Gastrolle, eine Modeschau, ein Wasserschaden und ein Besuch in Zürich – die Tokio-Hotel-Jungs liefern erneut ab!

Netflix | Dokusoap | Staffel 2 | ab 17. Juni 2025

Sally: Pionierin des Weltalls

Sally Ride (1951–2012) war 1983 die erste Amerikanerin, die ins All flog. Sie musste gegen viele Vorurteile kämpfen. Dank unerschütterlicher Willenskraft wurde sie zu einer Ikone der Raumfahrt. Ein Geheimnis bewahrte die Physikerin allerdings bis zum Tod: ihre Liebesbeziehung zu einer Frau. Hier kommt auch Sallys Partnerin zu Wort.

Disney+ | Dokumentarfilm | ab 18. Juni 2025

Der Fall «Air Cocaine»

Am 20. März 2013 werden an Bord eines Privatjets am Flughafen von Punta Cana (Dom. Republik) 700 kg Kokain entdeckt. Keiner der vier Franzosen an Bord entspricht dem Profil eines Drogenschmugglers. Wem gehört das Gepäck? Wer hat etwas zu verbergen? Wer ist in den Fall verwickelt? Die Doku macht sich auf Spurensuche.

Netflix | Dokuserie | ab 11. Juni 2025







Weitere Starts:

Netflix

14.06. – I Still Believe (Drama)

16.06. – Sing (Trickfilm)

17.06. – Matogrosso (Drama)

17.06. – Justin Willman: Magic Lover (Comedy-Special)

18.06. – Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum (Dokumentarfilm)

18.06. – Yolanthe (Dokusoap, 1. Staffel)

18.06. – Somebody Feed Phil (Dokuserie, 8. Staffel)

19.06. – A King Like Me (Dokumentarfilm)

19.06. – Green Bones (Thriller)

19.06. – The Many Deaths of Nora Dalmasso (Dokuserie)

20.06. – Semi-Soeter (Komödie)

20.06. – Das Grenfell-Feuer – Was wirklich geschah (Dokumentarfilm)



Sky Show

18.06. – Mein Freund, der Delfin (Familienfilm)

19.06. – Mein Freund, der Delfin 2 (Familienfilm)

19.06. – O.J. Simpson: Amerikas spektakulärster Mordprozess (Dokumentarfilm)

20.06. – Krapopolis (Trickfilmserie, 2. Staffel)



Disney+

16.06. – Underdogs – Aussenseiter des Tierreichs (Dokuserie, 1. Staffel)

18.06. – Robogobo (Comedyserie, 1. Staffel)

18.06. – Reminder (Dramaserie, 1. Staffel)

Prime Video

18.06. – Solange wir lügen (Dramaserie, 1. Staffel)