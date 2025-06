Diese Streaming-Highlights erwarten dich nächste Woche

1/2 Nächste Woche steht wieder gutes TV-Programm an.

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

In der Schweiz liefern sich die vielen Streaminganbieter ein stilles, aber hartes Gerangel um die Gunst der Abonnenten. Netflix setzt auf fulminante, starsgeladene Events wie «Tudum», um ihre Blockbuster und Serienhits anzupreisen. Disney+ punktet mit vertrauten Markenwelten von Marvel bis Star Wars, und Sky Show spielt seine Stärken mit Sky Originals und den HBO-Knallern aus und betont selbstbewusst, genauso attraktiv zu sein wie die US-Platzhirsche. Alle eint ein Ziel: nicht nur im Wohnzimmer zu landen, sondern so lange wie möglich dort zu bleiben. In der Nacht auf den 1. Juni geht das nächste «Tudum»-Spektakel von Netflix über die grosse Streamingbühne – und zwar um 2 Uhr, wer aufbleiben mag. Später schauen kann man die Sause natürlich immer noch.

MobLand ★★★★☆

«Harry, wir haben ein Problem!» Wenn der irische Harrigan-Clan meuchelt, wird der Problemlöser Harry (Tom Hardy) aktiviert. Sei es, weil Boss Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) höchstpersönlich einen Verräter aus den eigenen Reihen ins Jenseits schiesst oder sein Enkel (Anson Boon) beim Feiern im Kokainrausch zugestochen hat. Harry lässt nicht nur die Leichen verschwinden, sondern bedroht etwa auch das rekonvaleszente Stichopfer am Spitalbett. Er ist das loyale Knautschgesicht für die schmutzigen Jobs. Zum Beitrag auf «Tele».

Paramount+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 30. Mai 2025

Stick ★★★★☆

Einst war Pryce Cahill (Owen Wilson) einer der besten Profigolfer des Landes. Doch nach einem gigantischen Lapsus vor 20 Jahren, der noch immer auf Youtube rumgeistert, ist er ein totaler Loser. Und komplett pleite. Nun will seine Ex das Haus verkaufen, in dem er noch wohnt – und ausser seinem früheren Caddy Mitts (Marc Maron) hat Pryce keinen Freund. Zum Beitrag auf «Tele».

Apple TV+ | Comedyserie | Staffel 1 | ab 4. Juni 2025

Ginny & Georgia

Staffel 2 endete mit einem Knall: Georgia (Brianne Howey) wurde auf ihrer Hochzeit verhaftet und steht nun unter Mordverdacht. Dank elektronischer Fussfessel bleibt ihr die U-Haft erspart. Daheim muss sie sich mit Tochter Ginny (Antonia Gentry) und deren Zweifeln auseinandersetzen. Drama ist auch im 3. Teil des Netflix-Hits garantiert.

Netflix | Comedyserie | Staffel 3 | ab 5. Juni 2025

Barracuda Queens

Stockholm, 1995: Eine Gruppe verschuldeter junger Frauen geht in ihrer wohlhabenden Nachbarschaft auf Raubzug. So viel zur ersten Staffel. Die zweite springt ins Jahr 2000, in dem die Mädels der Kriminalität abgeschworen haben, aber nun wieder an einen Punkt kommen, an dem sie Geld brauchen. – Von wahren Begebenheiten inspiriert.

Netflix | Dramaserie | Staffel 2 | ab 5. Juni 2025



Tires

Der unqualifizierte Erbe einer Autowerkstattkette versucht in dieser Arbeitsplatz-Sitcom, das Geschäft seines Vaters zu retten – trotz den Schikanen seines Cousins, der bei ihm angestellt ist. Staffel 2 zeigt, dass die beiden mit ihrer Marketingidee unerwartet erfolgreich waren – nur die laufenden Kosten haben sie etwas unterschätzt.

Netflix | Comedyserie | Staffel 2 | ab 5. Juni 2025



Code des Verbrechens

Eine Eliteeinheit der brasilianischen Polizei bekämpft an der Grenze zu Paraguay die organisierte Kriminalität. Fans erwarten sehnlich die Fortsetzung, denn am Ende von Staffel 1 blieben viele Fälle ungelöst. Und: Der Maulwurf im Ermittlerteam ist noch nicht entlarvt. – Landete auf Platz 1 in den Charts der nicht englischsprachigen Netflix-Serien.

Netflix | Actionserie | Staffel 2 | ab 4. Juni 2025



Tudum

Es ist wieder so weit: In der Nacht auf den 1. Juni gibt es um 2 Uhr morgens live heisse Infos und Ankündigungen zu Lieblingsserien und neuen Filmen. Wann geht’s weiter mit «Stranger Things»? Und was passiert alles in Staffel 2 von «Wednesday»? Wer es vorzeitig erfahren will, muss lange wach bleiben – oder früh aufstehen!

Netflix | Live-Event | am 1. Juni 2025 um 2 Uhr nachts

F 1: The Academy

Erst fünf Frauen haben es bisher ins Cockpit in der Formel 1 geschafft. Versuchen tun es aber nach wie vor viele. Diese Doku schaut hinter die Kulissen und zeigt fünfzehn Fahrerinnen aus allen fünf Teams der F 1 Academy. Angeleitet werden die Fahrerinnen u. a. von der Schottin Susie Wolff (42), die 2014 beim GP von Grossbritannien mitfuhr.

Netflix | Dokuserie | Staffel 1 | ab 28. Mai 2025



Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Bono: Stories of Surrender

Der U 2-Frontmann Bono Vox (65) nutzt die Bühne des New Yorker Beacon Theaters, um seine Lebensgeschichte zu erzählen und U 2-Songs zu singen. Dabei geht es vor allem um seine Beziehungen zu Familie und Freunden. Wussten Sie übrigens, dass er seine Frau Ali in derselben Woche kennenlernte, in der er U 2 beitrat?

Apple TV+ | Dokumentarfilm | ab 30. Mai 2025

Weitere Starts

Netflix

31.05. – Vanilla Sky (Mysterythriller)

31.05. – Pfad der Vergeltung (Actionthriller)

01.06. – Das Netz (Thriller)

01.06. – People, Places, Things (Komödie)

01.06. – A Journal for Jordan (Drama)

01.06. – Die Liste (TV-Drama)

01.06. – Chappie (Sci-Fi-Film)

01.06. – Love in Taipei (Romantikkomödie)

01.06. – Paprika (Anime)

03.06. – Sara – Die Frau im Schatten (Krimiserie, 1. Staffel)

04.06. – La primera vez (Dramaserie, 3. Staffel)

04.06. – Power Moves with Shaquille O'Neal (Dokuserie)

05.06. – BlackBerry – Klick einer Generation (Biographie)

06.06. – K.O. (Actionfilm)

06.06. – Tyler Perry's Straw (Thriller)

06.06. – The Survivors – Der Sturm (Krimiserie, 1. Staffel)

06.06. – Mercy For None (Krimiserie, 1. Staffel)



Sky Show

01.06. – Assassin's Creed (Fantasyaction)

01.06. – Chicago Fire (Dramaserie)

01.06. – Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen (Actionfilm)

01.06. – Detective Dee und die Legende der vier himmlischen Könige (Actionfilm)

01.06. – Detective Dee und das Geheimnis des Rattenfluches (Actionfilm)

01.06. – Detective Dee und der Fluch des Seeungeheuers (Actionfilm)

01.06. – Raging Fire (Actionfilm)

01.06. – 47 Meters Down (Thriller)

01.06. – 47 Meters Down: Uncaged (Thriller)

01.06. – Swiss Army Man (Groteske)

01.06. – Widows – Tödliche Witwen (Thrillerdrama)

01.06. – Iron Mask (Fantasyfilm)

01.06. – Ip Man 3 (Actionfilm)

01.06. – Ip Man 4: The Finale (Actionfilm)

01.06. – Master Z: The Ip Man Legacy (Actionfilm)

01.06. – Parasite (Tragikomödie)

01.06. – Hunt (Actionfilm)

01.06. – A Cure For Wellness (Horrorfilm)

02.06. – Family Law (Krimiserie, 4. Staffel)

03.06. – Animal Control (Comedyserie, 2. Staffel)

04.06. – Suits LA (Anwaltsserie, 1. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

04.06. – Little Fires Everywhere (Dramaserie, 1. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

04.06. – Dem Killer entkommen (Dokuserie)

05.06. – Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim (Animationsfilm)

05.06. – Flow (Familienfilm)

06.06. – Smile 2 (Horrorfilm)

06.06. – Der Yoga-Kult: Manipulation und Missbrauch (Dokuserie)

06.06. – Immaculate (Horrorfilm)



Disney+

01.06. – Mission Impossible 1–3 (Actionfilme)

01.06. – Mission Impossible – Phantom Protokoll (Actionfilm)

01.06. – Mission Impossible – Rogue Nation (Actionfilm)

01.06. – Mission Impossible – Fallout (Actionfilm)

04.06. – I, Addict (Dramaserie, 1. Staffel)

04.06. – American Dad (Trickfilmserie, 20. Staffel)

06.06. – Predator: Killer of Killers (Animationsfilm) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche