Diese Streaming-Highlights erwarten dich nächste Woche

Baseball für Fortgeschrittene: Negan (Jeffrey Dean Morgan; 59). Foto: Robert Clark/AMC

Darum gehts Zahlreiche neue Streaming-Highlights erwarten euch nächste Woche

Thriller, Dokusoaps und Kinderserien können auf unterschiedlichen Kanälen gestreamt werden

Eine Schnitzeljagd mit Natalie Portman gibt es bei «Fountain of Youth» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Zombies waren mal Randfiguren des Horrorgenres. Dann kam «The Walking Dead» und machte sie zum Mainstream. Was 2010 als düstere Überlebensserie begann, wurde schnell zu einem popkulturellen Phänomen: eine Mischung aus Endzeitdrama, Seifenoper und Menschenversuchslabor. Denn im Prinzip gings nie nur um die schlurfenden Untoten, sondern um das, was passiert, wenn die Gesellschaft komplett zusammenbricht.

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Doch wo sich andere Serien nach ein paar Staffeln zu Tode laufen, mutierte «TWD» zur Franchise-Maschine: Spinoffs wie «Fear the Walking Dead», «Daryl Dixon» oder «Dead City» erzählen neue Kapitel – mal in Mexiko, mal in Frankreich, mal mit mehr Pathos, mal mit mehr Splatter. Ob es irgendwann ein Ende gibt? Vielleicht. Aber solange die Apokalypse Quote bringt, wird «The Walking Dead» wohl weitertorkeln.

The Walking Dead: Dead City ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er trat zwar erst am Ende der sechsten Staffel in Erscheinung – und gehört trotzdem zu den prägendsten Figuren im «Walking Dead»-Universum. Kunststück: Negan ist ein sadistischer Leithammel, der mit Lucille den Zombies den Schädel zertrümmert. Je nachdem auch mal lebenden, ungehorsamen Zeitgenossen. Doch Negan hat sich gewandelt: vom gnadenlosen Tyrannen zum geläuterten Antihelden. Tele.ch hat mit Negans Darsteller Jeffrey Dean Morgan (59) und dem Showrunner Scott Gimple (54) über das Phänomen «TWD» geplaudert. Zum Interview

Sky Show | Horrorserie | Staffel 2 | ab 5. Mai 2025

Fountain of Youth ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für eine gute Schnitzeljagd ist man nie zu alt. Ob auf einem Foxtrail in der echten Welt, ob in Computergames wie «Uncharted» oder in Filmen wie «Indiana Jones» und «National Treasure»: Das Rätselraten macht Spass. Nun hat auch Guy Ritchie Lunte gerochen. Der vielbeschäftigte Brite drehte unter dem Titel «Fountain of Youth» eine Schnitzeljagd alter Schule – mit beachtlichem Aufwand und stattlicher Besetzung. Zum Beitrag

Apple TV+ | Abenteuerfilm | ab 23. Mai 2025

Dept. Q

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Kriminalromane des dänischen Bestseller-Autors Jussi Adler-Olsen stehen mit grosser Wahrscheinlichkeit im Regal jedes Krimifans. Aus der Reihe über Sonderermittler Carl Morck, der sich alten, ungeklärten Fällen widmet, wurden von 2013 bis 2024 schon sechs Bände fürs Kino verfilmt. Nun wird der knurrige Ermittler, der kein Nein akzeptiert, zum Serienhelden auf Netflix. Zum Beitrag

Netflix | Krimiserie | Staffel 1 | ab 29. Mai 2025

And Just Like That …

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Good News für Fans von Carrie und Co.: Das Schaulaufen im besten Alter geht weiter. Zwischen Carrie (Sarah Jessica Parker) und Aidan (John Corbett) ist es kompliziert, und beruflich wagt sich Carrie neu an fiktionale Stoffe. Derweil schnuppert Charlottes Tochter Lily (Cathy Ang) Beziehungsluft!

Sky Show | Dramedyserie | Staffel 3 | ab 30. Mai 2025

The Better Sister

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chloe (Jessica Biel) führt ein scheinbar perfektes Leben mit ihrem Anwaltsgatten und ihrem Teenagersohn. Ihre entfremdete Schwester hingegen kämpft ums Überleben und gegen ihre Drogensucht. Als Chloes Mann ermordet wird, gerät jemand Unerwartetes ins Visier. – Achtteiler über die dunklen Geheimnisse, die Schwestern entzweien.

Prime Video | Mysteryserie | Staffel 1 | ab 29. Mai 2025

9-1-1 Notruf L.A.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seit sieben Staffeln folgt die Serie sehr erfolgreich den unermüdlichen Ersthelfern, die sich selbst in Gefahr begeben, um andere zu retten. Auch der Wechsel vom US-Sender Fox zu ABC tat dem Erfolg keinen Abbruch. Nun stehen wöchentlich neue Notfälle an. Doch einige im Team müssen vermehrt ihre privaten Konflikte bewältigen.

Disney+ | Dramaserie | Staffel 8 | ab 28. Mai 2025

Rick and Morty

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Na bitte! Der soziopathische, geniale Wissenschaftler und sein verschüchterter Enkel kehren zurück mit neuen, durchgeknallten Abenteuern quer durch Universen, Zeiten und Parallelwelten. Die Folgen laufen wöchentlich, jeweils wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung. Vorerst in Originalton mit Untertiteln. Die deutsche Synchronisation folgt im Sommer.

Sky Show | Trickfilmserie | Staffel 8 | ab 27. Mai 2025

Gladiator 2 ★★★★☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

25 Jahre nach dem oscarprämierten Original kehrt Regisseur Ridley Scott in die Welt des alten Rom zurück. Diesmal kämpft Paul Mescal als Gladiator gegen die Kaiserbrüder. Auch wenn das nie die Kraft des Vorgängers hat und die Verknüpfung der beiden Filme etwas forciert wirkt: Ein wuchtiges Spektakel zum Mitfiebern ist es allemal.

Paramount+ | Historienfilm | ab 28. Mai 2025

Lulu Is a Rhinoceros ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Bulldoggen-Dame Lulu lebt in einem von Tieren bevölkerten New York. Wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie ein Nashorn. Doch nicht alle in ihrem Umfeld nehmen ihr das ab. Basierend auf dem Kinderbuch von Musikproduzent Jason Flom und seiner Tochter entstand ein herziger Trickfilm mit beschwingten Liedern und Akzeptanz-Botschaft.

Apple TV+ | Animationsfilm | ab 30. Mai 2025

Venom: The Last Dance ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im dritten und letzten Teil schickt ein ausserirdischer Bösewicht seine Schergen auf die Erde: Sie sollen Venom fangen, den Symbionten von Eddie Brock (Tom Hardy). Die Konfrontation führt in die Area 51. Der Film macht etwas mehr Spass als der direkte Vorgänger, bleibt aber als Schwanengesang für die Figur etwas dünn und austauschbar.

Netflix | Fantasyaction | ab 23. Mai 2025

Stanley Tucci in Italien

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer dem Filmstar Stanley Tucci auf Social Media folgt, der weiss, dass er ein leidenschaftlicher Koch ist. Nun macht sich der 64-Jährige auf nach Italien, um das Land und vor allem die kulinarischen Traditionen der verschiedenen Regionen zu entdecken. Tucci tut dies, indem er viel Zeit in Küchen und Gaststuben verbringt. Buon appetito!

Disney+ | Dokuserie | ab 19. Mai 2025

Cold Case: Die Tylenol-Morde

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chicago, 1982: Sieben Menschen sterben, nachdem sie mit Zyanid versetztes Tylenol geschluckt haben. Die Folgen: landesweite Panik und eine der grössten Ermittlungen der US-Geschichte. Der Dreiteiler gibt neue Einblicke in den Fall, bei dem das meistverkaufte Medikament der Welt zum Horrorsymbol wurde.

Netflix | Dokuserie | ab 26. Mai 2025

Welcome to Wrexham ★★★★★

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vor über drei Jahren kauften Ryan Reynolds und Rob McElehenney den walisischen Verein AFC Wrexham. Seither kann man mitverfolgen, wie der Kleinstadtclub stetig wächst und besser wird. Unterdessen hat die Aktualität die Dokusoap überholt: Wrexham hat als erster Verein im englischen Fussball drei Aufstiege nacheinander geschafft!

Disney+ | Dokusoap | Staffel 4 | ab 29. Mai 2025



Weitere Starts:

Netflix

24.5. – Our Unwritten Seoul (Dramaserie, 1. Staffel)

26.5. – CoComelon: Unser Viertel (Animationsserie, 13. Staffel)

26.5. – Mike Birbiglia: The Good Life (Comedy-Special)

29.5. – Mad Unicorn (Dramaserie, 1. Staffel)

29.5. – Losmen Bu Broto: The Series (Dramaserie, 1. Staffel)

30.5. – Tief im Herzen (Drama)

30.5. – Lost in Starlight (Komödie)

30.5. – Die schwarze Witwe (Mystery)

30.5. – Monster High (Animationsserie, 2. Staffel)



Sky Show

28.5. – Charmed – Zauberhafte Hexen (Fantasyserie, Staffeln 1–8)

28.5. – Surveilled – Staatliche Kontrolle im digitalen Zeitalter (Dokumentation)



Disney+

28.5. – Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller (Dokuserie)

28.5. – Kleine Feuer überall (Dramaserie, 1. Staffel)

28.5. – Captain America: Brave New World (Actionfilm)

28.5. – Firebuds – Freunde im Einsatz (Animationsserie, 2. Staffel)



Apple TV+

30.5. – Bono: Stories of Surrender (Dokumentarfilm) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche



Paramount+

28.5. – Revolutionary Road – Zeiten des Aufruhrs (Drama)

28.5. – A Quiet Place 2 (Horrorfilm)

30.5. – MobLand (Dramaserie, 1. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

Prime Video

27.5. – Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie (Animationsserie, 2. Staffel)