Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Die fabulöse Julianne Moore als Michaela Kell in der Netflix-Miniserie «Sirens». Foto: Netflix

Simone Reich, Redaktorin «Tele»

Wir müssen reden. Und zwar über Sommersprossen. Genauer über jene von Julianne Moore. Die 64-Jährige hat nicht nur selbst welche, sondern thematisierte sie auch in ihrem ersten Kinderbuch «Freckleface Strawberry» (dt. etwa «Sommersprossenfeuerkopf»). Das biographisch angehauchte Buch aus dem Jahr 2007 handelt von einer Erstklässlerin, die ihre Sommersprossen lieben lernt und ist für alle Kinder gedacht, die es schwer haben. Dieses Werk wurde – wie zig andere Bücher auch – von der Trump-Administration im Februar aus den Schulen des Verteidigungsministeriums verbannt. Grund: Der Inhalt könnte «möglicherweise mit der Gender-Ideologie oder der Gleichstellungsideologie in Verbindung stehen». Moore und ihre Fans rund um den Globus sind entsetzt. Umso tröstlicher, dass man sich Julianne Moore diese Woche gleich in zwei neuen Formaten – der Miniserie «Sirens» und dem Drama «The Room Next Door» – aus der Nähe betrachten kann. Aus diesem Grund (und dem Trumpschen Buchverbot zum Trotz): ein Hoch auf alle Sommersprossen!

Murderbot ★★★☆☆

Menschen schützen und ihnen dienen? Langweilig! In «Murderbot» hackt Sicherheitsroboter SecUnit sein Kontrollmodul und erlangt so ein Bewusstsein. Das darf er freilich nicht ausleben, sonst würde er in einem Säurebad ausgemustert. Daher gibt er sich ganz normal, als er für den Begleitschutz einer Gruppe von Wissenschaftlern angeheuert wird, die unbekannte Planeten untersuchen. Zum Beitrag auf «Tele».

Apple TV+ | Sci-Fi-Serie | 1. Staffel | ab 16. Mai 2025

Sirens

In der mit Julianne Moore und Kevin Bacon besetzten Dark Comedy geht es um eine Frau, der die Beziehung ihrer Schwester zur Chefin Sorgen bereitet. Sie beschliesst, etwas zu unternehmen, vergisst jedoch, wie gut sich ihre Schwester zur Wehr setzen kann. Was folgt, ist ein explosives Wochenende auf einem luxuriösen Strandanwesen.

Netflix | Miniserie | ab 22. Mai 2025

Sweetpea

Rhiannon (Ella Purnell) wurde in der Schule gemobbt und leidet noch immer unter Angstzuständen. Sie fühlt sich übersehen, beruflich steckt sie in einer Sackgasse, dann taucht auch noch ihre einstige Peinigerin auf. In Rhiannon bricht das letzte Stück Stabilität zusammen – und sie sinnt auf Rache. Ob sie wohl mit einem Mord davonkommt?

Sky Show | Dramedyserie | 1. Staffel | ab 22. Mai 2025

SkyMed

Wie der Titel vermuten lässt, folgt die Serie einer Besatzung von Ambulanzflügen über den Weiten Nordkanadas. Nach dem dramatischen Finale von Staffel 2 werden die jungen Teammitglieder mit einem schockierenden medizinischen Notfall konfrontiert und müssen sich mehr denn je aufeinander verlassen.

Paramount+ | Spitalserie | 3. Staffel | ab 16. Mai 2025

Leviathan

Wir schreiben das Jahr 1914: Am Abend vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs treffen sich ein flüchtiger Prinz und ein Mädchen an Bord eines biotechnologisch hergestellten Luftschiffs, der «HMS Leviathan». Gemeinsam verändern sie den Lauf der Geschichte. – Adaption von Scott Westerfelds Kriegsroman mit alternativer Sci-Fi-Historie.

Netflix | Animeserie | 1. Staffel | ab 22. Mai 2025

Fear Street: Prom Queen

Die «Fear Street»-Trilogie nach R. L. Stine («Gänsehaut») avancierte für Netflix vor vier Jahren zum Hit. Nun gibt es mit «Prom Queen» Nachschlag. Und alle Fans, die in den Vorgängern die 80er-Jahre vermisst haben, dürfen frohlocken, denn 1988 verschwinden vor dem Abschlussball der Shadyside High plötzlich die potenziellen Ballköniginnen.

Netflix | Horrorfilm | ab 23. Mai 2025

Nonnas

Nach dem Tod seiner Mutter wagt Joe (Vince Vaughn) etwas Neues: Er eröffnet ein Restaurant mit vier italienischstämmigen Grossmüttern (u. a. Susan Sarandon), die authentische Speisen zubereiten. Verfilmt hat diese von Tatsachen inspirierte Geschichte Stephen Chbosky («Vielleicht lieber morgen»), der sich mit emotionalen Stoffen auskennt.

Netflix | Tragikomödie | seit 9. Mai 2025

The Room Next Door ★★★★☆

Ingrid (Julianne Moore) trifft nach Jahren ihre alte Freundin Martha (Tilda Swinton) wieder. Diese ist unheilbar an Krebs erkrankt und will ihr Leben beenden. Ingrid soll ihr beistehen. Das englischsprachige Debüt von Pedro Almodóvar ist unaufgeregt und intim. Und dennoch eine emotionale Tour de Force, auch dank der Top-Besetzung.

Sky Show | Drama | ab 17. Mai 2025

Air Force Elite: Thunderbirds

Die Thunderbirds sind eine legendäre Flugstaffel der US Air Force, die uns hier einen seltenen Einblick ins Cockpit gewährt. Die Doku stellt persönliche Gespräche der mutigen Männer und Frauen hinter dem Steuerknüppel bis zu ihren waghalsigen Flugsequenzen bei 1600 km/h in den Mittelpunkt und verschweigt auch bittere Fakten nicht.

Netflix | Dokumentarfilm | ab 23. Mai 2025

Clarkson’s Farm

Dass «Top Gear»-Ikone Jeremy Clarkson 2021 das Steuerrad gegen die Mistgabel eintauschte, war ein guter Entscheid: Die Dokusoap über ihn als Neo-Bauer kommt beim Publikum prima an. In der neuen Staffel sucht Clarkson nun nach neuen Einkünften für die Diddly Squat Farm. Seine Wahl fällt auf etwas sehr Britisches: ein Pub!

Prime Video | Dokusoap | 4. Staffel | ab 23. Mai 2025

Untold: The Fall of Favre

Er galt als Football-Gott: Quarterback Brett Favre (55) flogen die Herzen der Fans zu. Doch dann kam heraus, dass er Frauen mit zig unflätigen Kurznachrichten belästigte. Als auch noch ruchbar wurde, dass Favre Unsummen Sozialhilfegelder abzweigte, war es mit der Karriere vorbei. Die neue Folge von «Untold» beleuchtet seinen tiefen Fall.

Netlix | Dokuserie | ab 20. Mai 2025

Weitere Starts

Netflix

18.05. – Drei gleiche Fremde (Dokumentarfilm)

19.05. – Tschugger (Comedyserie, 3. Staffel)

20.05. – Sarah Silverman: PostMortem (Standup-Comedy)

20.05. – Ex Ex Lovers (Komödie)

21.05. – Maschi veri (Comedyserie, 1. Staffel)

21.05. – Newly Rich, Newly Poor (Telenovela, 1. Staffel)

21.05. – Sneaky Links: Dating After Dark (Dokusoap, 1. Staffel)

22.05. – Tyler Perry’s She The People (Comedyserie, 1. Staffel)

23.05. – Forget You Not (Comedyserie, 1. Staffel)

23.05. – Big Mouth (Animationsserie)

23.05. – Neben der Spur 2 (Komödie)

23.05. – Venom: The Last Dance (Actionfilm)

Sky Show

17.05. – Tschugger (Comedyserie, 4. Staffel)

17.05. – Die Paten von Amerika (Dokuserie, 1. Staffel)

18.05. – Matlock (Krimiserie, 1. Staffel)

20.05. – Ella und der schwarze Jaguar (Familienfilm)

Disney+

19.05. – Stanley Tucci in Italien (Dokuserie, 1. Staffel) Mehr dazu nächste Woche

21.05. – Disney Junior’s Ariel (Animationsserie, 1. Staffel)

Prime Video

20.05. – Motorheads (Dramaserie, 1. Staffel)