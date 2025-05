Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Durchgeknallt gibt’s nicht. Zur Anthologieserie «Love, Death & Robots» passt auch die Combo Roboter und Katze. Foto: Netflix

Mischa Christen, Redaktor «Tele» Simone Reich, Redaktorin «Tele»

Regisseur David Fincher ist für Filme wie «Sieben», «Fight Club», «Gone Girl» und viele weitere bekannt. Der 62-jährige US-Amerikaner ist aber ebenso dafür berüchtigt, zig Projekte anzureissen, und dann kaum je eines fertigzustellen. Dieses Schicksal drohte auch «Love, Death & Robots», das er gemeinsam mit Tim Miller als Kinofilm anstiess. Auf die grosse Leinwand kam ❤️❌🤖 (so bezeichnen es die Fans) nie, vielmehr wurde aus dem Film eine Anthologieserie – eine irre Sammlung von (mit einer Ausnahme!) unzusammenhängenden Kurzgeschichten aus dem Sci-Fi-, Fantasy-, Horror- oder auch Comedygenre. Nun startet die 4. Staffel mit zehn frischen Geschichten aus der kreativen Serienschmiede. Die treue Fangemeinde darf sich auf Ausserirdische, Roboter, Dämonen, Krieg und Büsis freuen. Miau!

Long Bright River ★★★☆☆

Die amerikanische Autorin Liz Moore nahm Philadelphias Opioid-Drogenszene als Ausgangslage für ihren Roman «Long Bright River» (2020): In einem durch Armut und Drogenkriminalität geprägten Kensington werden Familien- und Gesellschaftstragödien zum Thrillerdrama vermengt. Die gleichnamige Serie basiert auf Moores Roman und erzählt die Geschichte der Streifenpolizistin Mickey Fitzpatrick (Amanda Seyfried). Als sexuell motivierte Morde an drogenabhängigen Frauen passieren und ihre ebenfalls süchtige Schwester Kacey (Ashleigh Cummings) verschwindet, beginnt Mickey auf eigene Faust zu ermitteln. Zum Beitrag auf «Tele».

Sky Show | Miniserie | ab 15. Mai 2025

Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof ★★★☆☆

Die Comedyserie «Drunter und Drüber» beleuchtet auf skurrile Weise den Arbeitsalltag auf einem Friedhof. Der Geniestreich dabei ist das Schauspiel-Ensemble: Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spannen nach dem Grosserfolg der düsteren Sky-Serie «Der Pass» (2018–2023) erneut zusammen. Diesmal spielen sie kein ungleiches Ermittlerduo, sondern die beiden konkurrieren um den Posten des neuen Friedhofschefs. Zum Beitrag auf «Tele».

Prime Video | Comedyserie | 1. Staffel | ab 9. Mai 2025



Love, Death & Robots

Die Regisseure David Fincher und Tim Miller bieten mit dieser Anthologieserie seit 2019 eine Plattform für innovative Animationskunst. Jede Folge ist eigenständig, inhaltlich wie stilistisch. Diesmal gibt’s zehn Werke um Aliens, Roboter, Dämonen, Krieg und Katzen – mal handgezeichnet, mal computeranimiert, mal Stop-Motion.

Netflix | Animationsserie | Staffel 4 | ab 15. Mai 2025



The Walking Dead: Dead City ★★★☆☆

Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) sind noch nicht fertig mit Manhattan. Erneut müssen sie im postapokalyptischen New York gegen Zombies und Menschen kämpfen. Von Maggie verraten, befindet sich Negan in der Gewalt des «Kroaten». Ihrem geretteten Sohn Hershel zuliebe plant sie nun doch, Negan zu befreien.

Sky Show | Horrorserie | Staffel 2 | ab 5. Mai 2025



Insomnia

Emma (Vicky McClure), Anwältin und Mutter zweier Kinder, schläft zwei Wochen vor ihrem 40. Geburtstag nicht mehr. Droht das gleiche Schicksal wie damals ihrer Mutter? Die war ebenfalls schlaflos und erlitt in der Nacht vor ihrem Vierzigsten einen psychotischen Kollaps, worauf Emma und ihre Schwester zu Pflegefamilien kamen.

Paramount+ | Thrillerserie | Staffel 1 | ab 9. Mai 2025

The Righteous Gemstones

Halleluja! Die HBO-Satire kehrt ein letztes Mal zurück. Die weltberühmte Fernsehprediger-Familie folgt der langen Tradition eines Lebens zwischen Lasterhaftigkeit, Gier und Wohltätigkeitsarbeit. In der finalen Staffel wird die gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der Familie nochmals hart auf die Probe gestellt. – Wöchentlich eine Folge.

Sky Show | Comedyserie | Staffel 4 | ab 14. Mai 2025



Das Nazi-Kartell

Der als «Schlächter von Lyon» gefürchtete NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie flüchtete 1951 nach Bolivien und unterstützte dort die Drogenmafia. Die 3-teilige Dokuserie beleuchtet Barbies Rolle im Aufbau des weltweit ersten «Kokainstaates» und schildert, wie ihm ein Undercover-Agent der US-Drogenbehörde DEA auf die Spur kam.

Sky Show | Dokuserie | ab 15. Mai 2025



Deaf President Now!

Washington D. C., im Jahr 1988: An der Gehörlosen-Universität Gallaudet entluden sich Proteste, als das Kuratorium anstelle von zwei hochqualifizierten gehörlosen Kandidaten eine hörende Präsidentin ernannt hatte. Nach einer Woche voller Kundgebungen und Boykotten errangen die Studierenden einen Triumph.

Apple TV+ | Dokumentarfilm | ab 16. Mai 2025



Long Way Home

Vier Jahre nach ihrer letzten Töfftour sind die Schauspieler Ewan McGregor («Trainspotting», «Star Wars») und Charley Boorman wieder unterwegs. Diesmal nicht elektrisch, sondern auf restaurierten Oldtimer-Motorrädern. Sie fahren von Ewans Heimat Schottland in Charleys Heimat England – machen dabei aber einen «Umweg» durch 15 Länder.

Apple TV+ | Dokuserie | ab 9. Mai 2025



Weitere Starts

Netflix

12.05. – Ein Fremder ohne Namen (Western)

12.05. – Tastefully Yours (Comedyserie, 1. Staffel)

13.05. – Untold: The Liver King (Dokuserie)

13.05. – Bad Thoughts (Comedyserie, 1. Staffel)

13.05. – Welcome, Now Get Lost (Komödie)

14.05. – American Manhunt: Die Jagd auf Osama Bin Laden (Dokuserie)

14.05. – Leiterspiel (Comedyserie, 1. Staffel)

14.05. – Fred und Rose West: Eine britische Horrorstory (Dokuserie)

15.05. – Danke – Nächster! (Comedyserie, 2. Staffel)

15.05. – Pörni (Dramaserie, 5. Staffel)

15.05. – Das Reservat (Dramaserie, 1. Staffel)

15.05. – Blood of Zeus (Animeserie, 3. Staffel)

15.05. – Secrets We Keep (Dramaserie, 1. Staffel)

15.05. – Franklin (Dramaserie, 1. Staffel)

15.05. – My Future You (Komödie)

15.05. – Bet (Krimiserie, 1. Staffel)

15.05. – Baila, Vini – Fussballlegende Vinícius Júnior (Dokumentation)

16.05. – Vergiftetes Vermächtnis (Dramaserie, 1. Staffel)

16.05. – Dear Hongrang (Dramaserie, 1. Staffel)

16.05. – Die Quilt-Macher (Dokumentarfilm)

16.05. – Chaos Walking (Sci-Fi-Film)

16.05. – Fussball-Eltern (Comedyserie, 1. Staffel)

16.05. – Saturday Night (Drama)

16.05. – The Rookie (Krimiserie, 5. Staffel)



Sky Show

10.05. – Thelma – Rache war nie süsser (Actionkomödie)

11.05. – Die Bourne Identität (Thriller)

11.05. – Die Bourne Verschwörung (Thriller)

12.05. – Das Bourne Ultimatum (Actionthriller)

13.05. – Das Bourne Vermächtnis (Actionthriller)

14.05. – Jason Bourne (Actionthriller)

16.05. – Never Let Go (Thriller)



Disney+

14.05. – Doctor Odyssey (Arztserie, 1. Staffel)

14.05. – Abbott Elementary (Jugendserie, 4. Staffel)

14.05. – Moon Girls Labor (Trickfilmserie, 1. Staffel)

15.05. – The Secret Lives of Mormon Wives (Realityshow)

15.05. – Matteo Lane: The Al Dente Special (Stand-up-Comedy)



Apple TV+

16.05. – Murderbot (Sci-Fi-Serie) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Prime Video

15.05. – Overcompensating (Comedyserie, 1. Staffel)



Paramount+

16.05. – Geordie Stories: Charlotte’s New Baby (Dokusoap)

16.05. – SkyMed (Spitalserie, 3. Staffel) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche