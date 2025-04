Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Strassenfeger nannte man früher jene TV-Sendungen, die jeder schaute und über die am nächsten Tag alle redeten. Mit der zunehmenden Programmvielfalt und dem Aufkommen der Streamingdienste sind solche Popkultur-Phänomene rar geworden. Doch nun hat Netflix etwas rausgehauen, das durchaus als moderner Strassenfeger bezeichnet werden kann: «Adolescence». 115 Millionen Abrufe in vier Wochen verzeichnete der US-Streamingdienst. Im Mittelpunkt der Miniserie steht ein 13-Jähriger, der seine Mitschülerin erstochen hat und danach in die Mühle der Justiz gerät. Neben dem inhaltlich schwer verdaulichen Stoff erregte vor allem die Machart grosse Aufmerksamkeit: Die vier einstündigen Episoden wurden je ohne einen einzigen Schnitt gedreht. Kaum vorzustellen, welch penible Planung und knallharte Disziplin jedes Beteiligten das voraussetzt. Auch Disney+ hat nicht geschlafen und beglückt uns in der neuen Streamingwoche mit der zweiten Staffel der gefeierten «Star Wars»-Serie «Andor».

Andor ★★★★★

Nachdem die erste Staffel von «Andor» richtig gut ankam, kehrt Showrunner Tony Gilroy nun für eine zweite zurück. Es ist zugleich auch die letzte, denn danach knüpft direkt die Handlung von «Rogue One» an. Andor wird diesmal in die Ereignisse um den Planeten Ghorman verwickelt. Auf diesem wird Spinnenseide produziert, doch Direktor Krennic (Ben Mendelsohn) hat es auf die Mineralien abgesehen. Deswegen lässt er seine imperialen Schergen eine Intrige beginnen, die alle Figuren von «Andor» involviert. Zum Beitrag auf «Tele».

Disney+ | Sci-Fi-Serie | Staffel 2 | ab 22. April 2025

Étoile

Der Achtteiler, der in New York City und Paris spielt, begleitet die Tänzer und das künstlerische Personal zweier weltberühmter Ballettkompanien beim ehrgeizigen Versuch, ihre traditionsreichen Institutionen durch den Austausch der talentiertesten Stars vor dem Untergang zu retten. – Von den Machern von «Gilmore Girls».

Prime Video | Dramaserie | Staffel 1 | ab 24. April 2025

You – Du wirst mich lieben

In der fünften und letzten Staffel kehrt Joe Goldberg (Penn Badgley) nach New York zurück, um dort glücklich bis ans Ende seiner Tage zu leben. Bis ihn seine Vergangenheit und seine verbotenen Begierden einholen und sein vordergründig perfektes Leben bedrohen. Bekommt der exzessive Stalker endlich die Strafe, die er verdient?

Netflix | Thrillerserie | Staffel 5 | ab 24. April 2025

Der wilde Roboter ★★★★☆

Roboterin Rozzum 7134 erwacht auf einer Insel. Wie programmiert versucht «Roz», Kundenwünsche zu erfüllen, löst bei den Tieren aber nur Angst aus. Erst als sie einen kleinen Gänserich grosszieht, kehrt Ruhe ein. Aus der Kinderbuch-Vorlage wurde ein blendend animierter Film mit fein austarierter Geschichte zwischen Herz und Humor.

Sky Show | Animationsfilm | ab 20. April 2025

Bullet Train Explosion

In «Bullet Train» hat sich Brad Pitt durch den japanischen Superzug geprügelt. Dieser Film indes nutzt ihn für eine Story à la «Speed». Denn: Terroristen fordern 100 Milliarden Yen, ansonsten wird der Bullet Train Richtung Tokio explodieren, sobald er unter 100 km/h fällt. Da die Regierung nicht zahlt, wird eine Rettungsaktion gestartet.

Netflix | Actionfilm | ab 23. April 2025

Pangolin: Kulus Weg ★★★★☆

Naturfilmerin Pippa Ehrlich gewann mit ihrer Doku «Mein Lehrer, der Krake» 2021 den Oscar. In ihrem neusten Werk erzählt sie die wahre Geschichte von einem Mann, der in Südafrika ein Schuppentierbaby rettet. Es wird zu seiner Herzensangelegenheit, das bedrohte Tier wieder auf ein Leben in der Wildnis vorzubereiten.

Netflix | Dokumentation | ab 21. April 2025

Weitere Starts

Netflix

19.04. – Heavenly Ever After (Comedyserie, 1. Staffel)

19.04. – Reversi (Drama)

22.04. – Race for the Crown: Faszination Pferderennsport (Dokuserie)

23.04. – Carlos Alcaraz: Auf meine Art (Dokuserie)

23.04. – Woody Woodpecker (Familienfilm)

23.04. – Flug 3054: Eine vorhergesagte Tragödie (Dokuserie)

23.04. – Battle Camp (Dokusoap)

24.04. – Aku Jati Aku Asperger (Liebeskomödie)

Sky Show

21.04. – Something In the Water (Thriller)

21.04. – Speak No Evil (Horrorfilm)

21.04. – Cold Case Files: The Grim Sleeper (Dokuserie)

22.04. – Die Disney-Story – Wie eine Maus Geschichte schrieb (Dokuserie)

23.04. – Scooby-Doo 1+2 (Fantasykomödien)

23.04. – Asphalt City (Thriller)

24.04. – FBI: Special Crime Unit (Krimiserie, Staffeln 1–3)

24.04. – The Lego Movie (Trickfilm)

24.04. – The Lego Batman Movie (Trickfilm)

24.04. – Lego Ninjago (Trickfilm)

25.04. – Adoptiert für Klicks? Ein Familienvlog auf Youtube (Dokuserie)

Disney+

21.04. – Die geheimnisvolle Welt der Pinguine (Dokuserie)

22.04. – Seelöwen auf Galapagos (Dokumentation)

22.04. – Guardians of the Galapagos (Dokumentarfilm)

22.04. – Hinter den Kulissen der Seelöwen auf Galápagos (Dokumentation)

25.04. – Deli Boys (Comedyserie, 1. Staffel)

25.04. – Jessica Kirson: I'm the Man (Comedyserie, 1. Staffel)

Apple TV+

25.04. – WondLa (Animationsserie, 2. Staffel)

Paramount+

22.04. – Smile 2 – Siehst du es auch? (Horrorfilm)