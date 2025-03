Ein Teenager-Mord gibt Rätsel auf – bis ein Ermittler auf eine verstörende digitale Spur stösst. In der Netflix-Serie «Adolescence» führen ihn unscheinbare Emojis in die Welt der Incels, einer radikalen Online-Subkultur, welche Frauenhass verbreitet.

In der Netflix-Serie «Adolescence» wird der Schüler Jamie beschuldigt, seine Mitschülerin Katie ermordet zu haben.

Darum gehts In Adolescence entdeckt ein Ermittler durch geheime Emoji-Codes die radikale Welt der Incels

Emojis wie 🧨 (Dynamit) und 💊 (Pille) symbolisieren ihre frauenfeindliche Ideologie in Online-Foren

Memes und Begriffe wie «Chad» und «Stacy» verstärken das Gruppengefühl und die feindseligen Narrative

Ramona Rosati Redaktorin Gesellschaft

Ein Teenager tötet seine Mitschülerin – doch das Motiv bleibt rätselhaft. In der Netflix-Serie «Adolescence» stösst der Ermittler Luke Bascombe auf eine verstörende digitale Unterwelt. Sein eigener Sohn bringt ihn auf die Spur.

«Du verstehst nicht, was da läuft. Was da abgeht», sagt der Sohn zu seinem ratlosen Vater in Folge 2. Dabei zeigt er auf sein Handy: Dynamit-, Bohnen- und Pillen-Emojis in den sozialen Medien.

Dahinter steckt mehr als blosse Jugendsprache – es ist Teil einer verschlüsselten Kommunikation, die in Incel-Foren kursiert. Diese radikale Online-Subkultur vereint Männer, die sich als unfreiwillig zölibatär («involuntary celibate») betrachten und dafür Frauen sowie allgemein die Gesellschaft verantwortlich machen. In ihren digitalen Gemeinschaften nutzen sie geheime Codes, um sich untereinander zu verständigen und ihre Ideologien zu verbreiten.

Die geheimen Emoji-Codes

Einige besonders häufig verwendete Emojis in Incel-Kreisen, welche auch in der Serie «Adolescence» zur Sprache kommen:

🧨 (Dynamit): Steht für einen «Incel», also einen Mann, der unfreiwillig keinen Erfolg bei Frauen hat und daraus Frust entwickelt.

🫘 (Bohne): Ein Zeichen der Selbstidentifikation als Incel.

💊 (Pille): Angelehnt an die rote Pille aus «Matrix», die dem Protagonisten die «harte Wahrheit» zeigt. In der «Manosphäre» – also der digitalen Incel-Welt – steht sie für die vermeintliche Erkenntnis, dass Frauen manipulativ sind und Männer systematisch benachteiligen.

💯 (Hundert-Prozent-Zeichen): Steht für die sogenannte 80/20-Regel: Sie besagt, dass 80 Prozent der Frauen nur an den «besten» 20 Prozent der Männer interessiert seien. Der Rest habe angeblich kaum Chancen – es sei denn, Frauen würden durch gesellschaftliche Normen oder Manipulation in Beziehungen mit ihnen «gedrängt». Diese Denkweise dient als Rechtfertigung für frauenfeindliche Narrative.

Diese Codes tauchen nicht nur in der Serie auf, sondern auch im echten Leben – insbesondere in sozialen Netzwerken und Foren. Dort nutzen Gleichgesinnte Emojis, um sich zu verständigen und Inhalte zu verschleiern. Daneben werden auch Memes verbreitet.

Diese stilistischen Mittel tragen dazu bei, diskriminierende und feindselige Botschaften in Texten zu verstärken und zu ergänzen. Zu diesem Schluss kommt auch eine wissenschaftliche Untersuchung an der katholischen Hochschule Köln, die im März 2024 unter dem Titel «Misogynie in der radikalisierten Incel-Bewegung» erschien.

Christa Dürscheid (65), Professorin für Deutsche Sprache an der Uni Zürich, betont, dass Emojis in der Kommunikation von Jugendlichen zur Stärkung des «Wir-Gefühls» genutzt werden. Und so auch in Incel-Foren.

Weitere Codes in Incel-Foren

Neben den Emojis spielen zudem Codes eine zentrale Rolle in der digitalen Incel-Subkultur:

«Chad»: der attraktive, begehrte Mann.

«Stacy»: die begehrte Frau.

«Alpha» und «Beta»: Hierarchien innerhalb der männlichen Gesellschaft aus Incel-Sicht.



Dank seines Sohnes beginnt Ermittler Bascombe in der Serie «Adolescence», den Mordfall an der Jugendlichen zu durchdringen: Die digitalen Codes führen ihn auf die Spur des Täters – und zur verstörenden Wahrheit dahinter.