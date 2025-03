Apple punktet mit grossen Namen: Ving Rhames in der Crime-Dramaserie «Dope Thief». Foto: Courtesy of Apple

Mischa Christen, Redaktor Tele

Dope Thief ★★★★☆

Hier folgt nun also der nächste namhafte Streich aus der Bewegtbild-Produktionsstätte der Firma mit dem angebissenen Apfel: Kein geringerer als Ridley Scott (87) konnte als ausführender Produzent und Regisseur der ersten Folge gewonnen werden. Der Gauner Manny (Wagner Moura, «Narcos») und sein Kumpel Ray (Brian Tyree Henry) rauben, getarnt als Agenten der Drogenbekämpfungsbehörde DEA, rund um Philadelphia kleine Drogendealer und -labore aus. Mit der Gewissheit, dass ihre Opfer nicht zur Polizei rennen, betreiben sie ihr Geschäft ohne nennenswerte Zwischenfälle. Doch eines Nachts dringen sie versehentlich ins falsche Haus ein. Zum Beitrag

Apple TV+ | Crime-Dramaserie | 1. Staffel | ab 14. März 2025

The Electric State ★★★☆☆

Der Sci-Fi-Film «The Electric State» der Russo-Brüder spielt nach dem grossen Roboter-Konflikt: In einer retrofuturistischen Welt der 90er-Jahre wurde ein Aufstand cartoonartiger Roboter niedergeschlagen, die Bot-Rebellion. Michelle (Millie Bobby Brown) bekommt Besuch von einem grinsenden, gelben Roboter namens Cosmo und vermutet, er werde von ihrem – totgeglaubten – Bruder Christopher gesteuert. Mit Cosmo macht sie sich auf die Suche nach Christopher und bekommt Hilfe vom Schmuggler Keats (Chris Pratt) und seinem vorlauten Roboter Herman. Zum Beitrag

Netflix | Sci-Fi-Film | ab 14. März 2025

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Das Rad der Zeit

Trotz eines etwas holprigen Starts konnten sich die ersten zwei Staffeln von «Das Rad der Zeit» bei Fans und Kritikern bewähren. Nun geht die Geschichte weiter und bündelt allem Anschein nach einen Konflikt unter den Aes-Sedai-Magierinnen, Schlachten in der Region der Zwei Flüsse und düstere Visionen von Moiraine (Rosamund Pike).

Prime Video | Fantasyserie | Staffel 3 | ab 13. März 2025

Adolescence

Der 13-jährige Jamie Miller (Owen Cooper) wird wegen Mordes an einer Mitschülerin festgenommen. Nicht nur die Ermittler, sondern auch Jamies Familie und eine Psychologin versuchen herauszufinden, was passiert ist. – Der Vierteiler wurde mit einer einzigen Kamera in einer fortlaufenden Einstellung ohne Schnitte gedreht.

Netflix | Krimi-Miniserie | ab 13. März 2025

1883

Wie kamen die Duttons aus der Neo-Westernserie «Yellowstone» damals nach Montana? Das Spinoff «1883» erzählt, wie sich Johns Urgrossvater James (Tim McGraw) auf den beschwerlichen Weg durch die Great Plains in den Westen des damaligen Amerika machte. – Das bildgewaltige Prequel ist nun auch bei Netflix.

Netflix | Western-Miniserie | ab 12. März 2025

Adam Dalgliesh, Scotland Yard

Mord und Verbrechen gehören zu seinem Alltag. In der 3. Staffel übernimmt Commander Adam Dalgliesh (Bertie Carvel) von Scotland Yard drei komplexe Mordfälle im Jahr 1979 – kurz vor Amtsantritt von Premierministerin Margaret Thatcher. – Britische Krimispannung mit 70er-Jahre-Flair.

Sky Show | Krimiserie | Staffel 3 | ab 11. März 2025

Larissa: Die andere Seite der brasilianischen Sängerin Anitta

Der brasilianische Latin-Popstar Anitta heisst in Wirklichkeit Larissa. Diese muss mit all den Turbulenzen zurechtkommen, die das Leben eines Popstars so mit sich bringt. Die Doku begleitet die 31-Jährige bei ihrer Selbstfindung: Die Prioritäten im Leben und in der Karriere muss sie immer wieder überdenken.

Netflix | Dokumentation | ab 6. März 2025

The UnBelievable mit Dan Aykroyd

Von der grossen Melasseflut in Boston bis hin zum Mann, der sieben Mal vom Blitz getroffen wurde: Auch in der 2. Staffel erzählt Schauspieler Dan Aykroyd mit Experteninterviews und nachgestellten Bildern (aber auch aus dem Archiv) die verrücktesten Dinge, die Menschen tatsächlich passiert sind.

Sky Show | Dokuserie | Staffel 2 | ab 13. März 2025

Der Tote von nebenan

Seit 20 Jahren gab es im südwalisischen Dorf Beddau keinen Mord mehr. Als 2015 im Hof eines Wohnblocks eine in Plastik gewickelte Leiche gefunden wird, zeigen sich alle tief betroffen. Die Dokuserie erzählt diese Geschichte akribisch, bietet unglaubliche Wendungen und enträtselt einen Fall, der weltweit Schockwellen auslöste.

Sky Show | Dokuserie | Staffel 1 | ab 6. März 2025

Weitere Starts

Netflix

10.03. – American Manhunt: Die Jagd auf Osama Bin Laden (Dokuserie) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

12.03. – Everybody's Live with John Mulaney (Talkshow, live ab 3.00 Uhr, wöchentlich)

12.03. – Willkommen in der Familie (Comedyserie, 1. Staffel)

12.03. – Guilty Pleasure (Drama)

13.03. – Liebe macht blind: Schweden (Reality-TV, 2. Staffel)

13.03. – The Redemption of Sin (Horrorfilm)

14.03. – The Forge – Die Schmiede des Herzens (Drama)

14.03. – Curse of the Seven Seas (Horrorfilm)

14.03. – Wanita Ahli Neraka (Horrorfilm)

Sky Show

09.03. – Sherlock Holmes (Actionkrimi)

10.03. – Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (Abenteuerfilm)

10.03. – Which Brings Me to You (Romanze)

12.03. – A Quiet Place (Horrorfilm)

12.03. – Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This? (Standup-Comedy)

13.03. – Didi (Komödie)

14.03. – Trap: No Way Out (Horrorfilm)

14.03. – Wrong Man (Dokuserie, 2. Staffel)

14.03. – Navy CIS (Krimiserie, 13. Staffel)

14.03. – Evil (Mysteryerie, Staffeln 1–3)

Disney+

12.03. – Meet the Pickles – The Making of «Win or Lose» (Dokumentation)

12.03. – Hamster & Gretel (Zeichentrickserie, 2. Staffel)

14.03. – The Hardy Boys (Abenteuerserie, 3. Staffel)

14.03. – Bill Burr: Drop Dead Years (Standup-Comedy)

Play Suisse

13.03. – Der Verdingbub (Drama)

13.03. – Die Nachbarn von oben (Komödie)

13.03. – Die Anhörung (Porträt)

13.03. – Un Selfie avec Anton Tchekhov (Porträt)

13.03. – Bonditis (Komödie)

13.03. – Im Nirgendwo (TV-Drama)

13.03. – Vergebung (Thrillerdrama)

13.03. – Brandnacht (Thriller)

13.03. – Bankomatt (Krimidrama)

13.03. – Der Tod des Mario Ricci (Drama)

13.03. – Tannöd (Krimidrama)

13.03. – Maloney (Krimiserie, Folgen 1–3)

13.03. – Zwischensaison (Tragikomödie)